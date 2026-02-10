Son Mühür/ Osman Günden - Ege’nin en çok tercih edilen Yunan adalarından biri olan Midilli’ye ulaşımda yeni bir dönem başladı. Doğallığı, Türkiye’ye yakınlığı ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan Midilli Adası’na bu kez Aliağa Limanı üzerinden yeni bir ulaşım kapısı açıldı.

Ayvalık–Midilli hattında mübadeleden bu yana deniz taşımacılığı yapan Jalemtur, Aliağa Limanı’ndan hareketle Midilli seferlerine başladı.

Bayramda günübirlik seferler

Firma, Ramazan Bayramı süresince 19–22 Mart tarihleri arasında günübirlik seferler düzenleyecek. Nisan ve Mayıs aylarında ise cuma günübirlik, cumartesi gidiş–pazar dönüş seçenekleriyle seferler sürdürülecek. 22 Mayıs’tan itibaren Midilli seferlerinin her gün düzenli olarak yapılması planlandı.

110 dakikalık yolculuk

Aliağa Limanı’ndan sabah 08.00’de hareket eden gemi, yaklaşık 110 dakikalık yolculuğun ardından Midilli’ye ulaşıyor. Dönüş seferi ise saat 17.30’da Midilli’den gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz otopark, liman vergisi yok

İZBAN ile limana kolay ulaşım imkânı, ücretsiz otopark uygulaması ve liman vergisinin alınmaması yolculara ek avantaj sunuyor. Gidiş-dönüş gemi bileti fiyatı 45 Euro olarak açıklandı. Yeni hatla birlikte Midilli, Aliağa çıkışlı Ege seyahatleri için daha erişilebilir hale geldi.