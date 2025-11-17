İzmir'de, 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İş görüşmesi için evden ayrıldıktan bir gün sonra hastanede hayatını kaybeden Çiçek'in Adli Tıp raporuyla uyarıcı madde zehirlenmesi tanısı almasının ardından, ana sanık Cem Acar (28) hakkında ek bir iddianame düzenlendi. Yeni iddianamede Acar için 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası talep ediliyor. Hazırlanan ek dosya, mevcut yargılama süreciyle birleştirildi.

Kayıp başvurusu ve şüpheli ölüm

Olay zinciri, Bayraklı'da ikamet eden Aslıhan Sinem Çiçek'in, 26 Temmuz 2022 tarihinde Bornova'daki bir adreste gerçekleştireceği iş görüşmesi bahanesiyle evden ayrılmasıyla başladı. Geri dönmeyen kızına ulaşamayan baba Serdar Çiçek'in kayıp başvurusu üzerine polis harekete geçti. Yapılan kısa süreli araştırmalar sonucunda Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı tespit edildi. Ancak durumu kritik olan genç kız, hastaneye yatırıldıktan sadece bir gün sonra hayatını kaybetti.

Çiçek'in ölümü üzerine başlatılan ilk soruşturmada, genç kızın cep telefonunun üzerinde bulunduğu Burak Kaya gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Gasp' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İlk soruşturmada şüpheli takibi ve adli kontrol kararı

Emniyet güçleri, soruşturmayı derinleştirerek Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz renkli bir hafif ticari araca bindiğini belirledi. Aracın güzergah takibi neticesinde ise aracın sahibi Cem Acar'a ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Acar, polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Acar, Sulh Ceza Hakimliği tarafından konutunu terk etmeme, elektronik kelepçe takılması ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Acar'ın kuzeni D.A. da adli kontrol şartıyla serbest kalan isimler arasındaydı. Bu süreçte tutuklu bulunan Burak Kaya'nın Adli Tıp raporunda kanında uyuşturucu madde saptandı. Kaya, 27 Ekim’de tahliye edilmiş olsa da, ilerleyen tarihlerde farklı bir suçtan hüküm giyerek yeniden cezaevine girdi.

İlk iddianame ve mahkemenin yeniden soruşturma talebi

Yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan ilk iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Bu iddianamede, Cem Acar için 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Ancak bu aşamada 'Olası Kastla Öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

Ancak yargılama sırasında Mahkeme Başkanı, dosyadaki deliller ve tanık ifadeleri ışığında, 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın' (KYOK) yeniden incelenmesini talep etti. Çiçek ailesinin de 'Kasten Öldürme' suçundan yargılama talebi üzerine, Savcılık tarafından bu suçtan verilen KYOK kararı kaldırıldı. Ardından polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cem Acar'ı tekrar gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Acar, bu kez 'Kasten İnsan Öldürme' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçlarından tutuklandı.

Ek iddianame illiyet bağını vurguladı: Müebbet istemi

Cem Acar hakkında hazırlanan ek iddianame, olayın seyrini değiştiren kritik detayları içeriyor. İddianamede, Acar'ın Çiçek'i Bornova'dan aracıyla aldığı sırada genç kızda herhangi bir uyuşturucu etkisine rastlanmadığına dikkat çekildi. Acar’ın, Çiçek’i önce iş yerine, ardından da Seyirtepe'ye götürdüğü ve burada kendisine uyuşturucu madde verdiği belirtildi.

Çiçek'in akşam saatlerinde Acar'ın evinde uyuşturucu nedeniyle fenalaştığı, pencereye vurup elini kestikten sonra evden kaçarak otobanda koşarken polis tarafından bulunduğu ve hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede en önemli hukuki dayanak olarak, Acar’ın Çiçek fenalaştığında acil yardım çağırmayarak ölümünü engelleme imkânı varken bunu yapmadığı ve verdiği uyuşturucu madde ile ölüm arasında uygun illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

Yeni suçlama: Doğrudan kastla öldürme

Ek iddianame, Cem Acar'ın eyleminin 'Kasten Öldürme' sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğunu, bu nedenle 'Doğrudan Kastla İnsan Öldürme' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarını işlediği sonucuna vardı.

Bu yeni yargılama süreciyle, Cem Acar için 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası talep edilmektedir. Açılan ikinci dava, yargılamanın bütünlüğü açısından daha önce açılmış olan mevcut dosyayla birleştirilmiş oldu.