3.Lig 4. Grup’ta küme düşme tehlikesinden uzaklaşmayı hedefleyen Altay’da kaleyi yeniden 19 yaşındaki kaleci Galip Semih Mendeş’in koruması bekleniyor. Genç file bekçisi, bu sezon ilk kez Tire 2021 deplasmanında görev almış ve Karşıyaka derbisinde kaleyi savunmuştu. Ancak Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı.

Bahis soruşturması Semih’e şans doğurdu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Altay’ın diğer iki kalecisi Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Bu gelişmelerin ardından teknik heyetin gözleri tekrar genç Semih’e çevrildi.

Alanya 1221 karşılaşmasında görev Semih’in

Lige verilen aranın ardından Altay, deplasmanda Alanya 1221 ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin kalesini bu kritik mücadelede Galip Semih’in koruması bekleniyor.