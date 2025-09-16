Son Mühür- İzmir’deki bazı bölgelerde su kesintileri, 16 Eylül 2025 tarihinden itibaren belirli saatlerde yaşanacak. Bu kesintiler, planlı bakım çalışmaları ve arızalar nedeniyle, şehre bağlı çeşitli mahalleleri etkileyecek. İşte detaylı kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler:

Bölgesel planlı su kesintileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül akşamı, BÖLGE-2 kapsamında yer alan mahallelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. Saat 23:00 ile 05:00 arasında, aşağıda listelenen mahallelerde su kesintisi uygulanacak:

Etkilenecek mahalleler:

Karabağlar İlçesi: Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Aşık Veysel, Emrez, Fahrettin Altay, Gazi, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Üçkuyular, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin ve diğer mahalleler.

Konak İlçesi: Alsancak, Göztepe, Kadifekale, Güzelyalı, Halkapınar, Tınaztepe, Yenidoğan ve birçok diğer mahalle.

Buca İlçesi: Aydoğdu, Buca Koop, Cumhuriyet, Çamlık, Efeler, Hürriyet, İnkılap, İzkent, Vali Rahmi Bey ve diğer mahalleler.

Balçova İlçesi: İnciraltı, Bahçelerarası, Teleferik ve diğer mahalleler.

Narlıdere İlçesi: Narlı, Yenikale, Limanreis ve çevresi.

Güzelbahçe İlçesi: Atatürk, Çamlı, Yelki, Yalı ve diğer mahalleler.

Bu planlı su kesintisi, bakım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde gece saatlerinde suyun kesileceği anlamına geliyor. Vatandaşların bu süreçte su ihtiyaçlarını önceden planlamaları öneriliyor.

Acil arıza ve bakım nedeniyle kısa süreli kesintiler

Bunun yanı sıra, arıza ve bakım sebepleriyle de bazı mahallelerde kısa süreli su kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin süresi, 1 saatten 8 saate kadar değişebilecek.

Öne çıkan kesintiler:

Bornova Ümit Mahallesi: 16 Eylül 2025 tarihinde 10:00-11:00 saatleri arasında 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti, 7326 Sokak’ta meydana gelen içmesuyu branşman borusu arızasının tamiri nedeniyle uygulanacaktır.

Bornova Kazımdirik Mahallesi: 16 Eylül 2025 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında 2 saat su kesintisi yapılacaktır. Arıza, 372/10 Sokak’ta gerçekleşen branşman borusu arızasının giderilmesi için yapılacaktır.

Güzelbahçe Yelki Mahallesi: 16 Eylül 2025 tarihinde 06:00-10:00 saatleri arasında 4 saat sürecek bir su kesintisi beklenmektedir. Ana boru arızası nedeniyle bu mahallede su sağlanamayacaktır.

Karabağlar Gazi, Özgür, Uzundere, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri: 16 Eylül 2025 tarihinde 10:00-11:30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek bir kesinti yapılacaktır. Arıza, 3900-1 ile 3900/4 Sokaklar arasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle oluşmuştur.

Karabağlar Aşık Veysel, Osman Aksüner Mahalleleri: 16 Eylül 2025 tarihinde 09:45-11:45 saatleri arasında 2 saatlik bir su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Konak Akarcalı, Kubilay, Mirali Mahalleleri: 16 Eylül 2025 tarihinde 10:20-12:20 saatleri arasında 2 saat süresince su kesintisi yapılacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bu bölgede de su temin edilemeyecektir.

Diğer mahallelerde süreli arıza kesintileri

Menderes Oğlananası Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri: 16 Eylül 2025 tarihinde 09:00-12:00 saatleri arasında 3 saat süresince ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş Yeniköy Mahallesi: 16 Eylül 2025 tarihinde 09:53-12:00 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti, ana boru arızası nedeniyle gerçekleşecektir.

Selçuk Çamlık Mahallesi: 16 Eylül 2025 tarihinde 09:05-11:05 saatleri arasında 2 saat sürecek bir su kesintisi yapılacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bu mahallede su temini sağlanamayacaktır.

Urla Torasan Mahallesi: 16 Eylül 2025 tarihinde 09:09-17:00 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik bir su kesintisi uygulanacaktır. Bağlantı çalışmaları nedeniyle yaşanacak bu kesinti, Torasan Mahallesi’ni etkileyecektir.

Vatandaşların dikkatine:

Su kesintilerine karşı tedbirli olunması, su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, arıza ve bakım çalışmalarının ardından suların yeniden açılmasıyla birlikte, basınç düşüklüğü gibi geçici sorunlar yaşanabileceği unutulmamalıdır.