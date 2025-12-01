Ağrı’da dünyaya gelen ve 15 aylık Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan Kerem Özcan’ın yurt dışındaki gen tedavisine ulaşması için başlatılan Valilik onaylı bağış kampanyası, 5 ayda hedefin sadece yüzde 4’üne ulaşabildi. Kampanyayı duyurmak için büyük çaba sarf eden aile, küçük Kerem’in 20 gündür Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, tüm Türkiye’den yardım istedi.

Tanıdan tedaviye zorlu süreç ve hızla kötüleşen durum

Ağrı’da Milli Eğitim Müdürlüğü memuru olarak görev yapan 50 yaşındaki Cemal Özcan ve eşi Barika Özcan’ın üçüncü çocukları olan Kerem Özcan, 16 Ağustos 2024’te dünyaya geldi. Henüz 20 günlükken topuk kanı taramasında SMA Tip 1 teşhisi konulan Kerem bebek için, 10 aylıkken Valilik onaylı bağış kampanyası resmen başlatıldı. Aile, Ağrı’daki kısıtlı imkanlar nedeniyle kampanyayı istedikleri ölçüde duyuramayınca, anne Barika Özcan, iki çocuğu Sudenaz (12) ve Muhsin (6) ile birlikte Denizli’deki babasının yanına taşındı. Ancak Kerem’in sağlık durumu günden güne kötüleşti ve minik bebek, yaklaşık 20 gün önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Baba Cemal Özcan: “Oğlumuz yoğun bakımda uyutuluyor”

Oğlunun kritik durumu nedeniyle izne ayrılarak kampanyanın duyurusu için mücadele eden baba Cemal Özcan, son durumu aktardı. İzmir’de kampanyası başarıyla tamamlanan bir başka SMA hastası bebek olan Abbas Miran İbiş’in kutlamasına katılarak kendi kampanyasını da duyuran Özcan, "Oğlum Kerem’in kampanyası gönüllü desteği olmadığı için maalesef yüzde 4 düzeyinde ilerliyor. Kerem şu an yoğun bakımda, uyutuluyor ve durumu stabil tutulmaya çalışılıyor. Ciğerlerinde enfeksiyon birikimi var ve NG tüpü aracılığıyla beslenme desteği alıyor. Çocuğumuzun durumu daha da kötüleşmeden gen tedavisine ulaşması için herkese çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Anne Barika Özcan’dan yürek burkan feryat: "Lütfen çocuklarımın sesini duyun"

Kerem’in sesini kimseye duyuramadıklarını belirten anne Barika Özcan, evladını kaybetme korkusuyla yaşadığını ifade etti. Valilik onayı alınana kadar zaman kaybettiklerini ve Kerem’in maalesef tedavide “geç kalmış bir bebek” olduğunu vurguladı. Anne Özcan, Kerem’den ayrı yoğun bakım kapılarında beklerken, diğer çocuklarının gösterdiği çaba ve merakın kendisini derinden yaraladığını anlattı:

“Evladımı kaybetmek istemiyorum. Ablası Sudenaz gece saat ikiye kadar sosyal medya yayınları yapıyor, ağlıyor. 6 yaşındaki ağabeyi Muhsin, ‘Kerem’i niye getirmedin? Kerem ne zaman gelecek?’ diye sürekli soruyor. Lütfen çocuklarımın sesini duyun, bir anne olarak tüm ailelere sesleniyorum; Kerem’i kendi evlatları gibi görüp, bize yardım etsinler. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Kimse kulağını kapatmasın, oğlumu kardeşlerine kavuşturun."