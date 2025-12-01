Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, vatandaşların yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etti. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan ücretsiz Rusça kursu, özellikle turizm ve ticaret alanlarında dil bilgisinin önem kazanmasıyla kısa sürede doldu. Kursun, katılımcıların Rusçayı günlük yaşamda ve iş hayatında kullanabilecek seviyeye ulaşmasını hedeflediği belirtildi.

“Her alanda gelişimi destekliyoruz”

Globalleşen dünyada yabancı dil bilgisinin artık bir gereklilik haline geldiğini belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kursların sosyal ve ekonomik katkısına dikkat çekti. Duman, kültürel etkileşimi artırmayı ve vatandaşların iş yaşamındaki rekabet gücünü desteklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, her alanda gelişimi önceleyen projelere devam edeceklerini kaydetti.

Temelden ileri seviyeye eğitim

Rusça kursları, Yenigün Mahallesi’nde bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak veriliyor. Eğitimler haftada dört gün düzenleniyor. Pazartesi ve çarşamba günleri A2, salı ve perşembe günleri ise A1 seviyesinde gerçekleştirilen derslerde Rus alfabesi, temel konuşma kalıpları ve günlük diyaloglara ağırlık veriliyor. Buca Belediyesi’nin dil eğitimlerine yönelik çalışmalarıyla vatandaşların hem kişisel gelişimlerine hem de mesleki yeterliliklerine katkı sunulması hedefleniyor.