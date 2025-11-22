İzmir’in Foça ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi ve Yeni Foça Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi’nin koordineli operasyonunda, kara üzerinde şüpheli hareketlilik tespit edildi.

Ekiplerin bölgeye yaptığı müdahale sonucu aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 13 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlere ilk kontrolleri yapıldıktan sonra gerekli işlemler uygulandı.

Göçmenler, idari süreçlerinin tamamlanması için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimleri karada ve denizde aralıksız devam ediyor.