Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ürünü ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki adrese giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde detaylı arama yaptı.

Yapılan incelemede bin 800 adet doldurulmuş makaron, 25 adet gümrük kaçağı puro, 34 paket kaçak sigara, 39 paket elektronik sigara kartuşu, 14 elektronik sigara cihazı, 27 şişe likit ve 5 paket bandrolsüz nargile tütünü bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, iş yeri sahibi L.K. hakkında adli işlem başlatıldı.