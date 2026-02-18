Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İzmir’de yaşanan yağmur taşkınları, altyapı sorunları ve temizlik problemlerine dikkat çekti.

Kentte yaşanan su baskınları ve çöp sorunlarının görüntülerine yer verilen videoda Çankırı, sorunun yalnızca meteorolojik koşullarla açıklanamayacağını belirterek yerel yönetimi eleştirdi.

Kemeraltı esnafının yaşadığı zorluklara dikkat çekti

Videoda özellikle sağanak yağışlarda su baskınlarının sık yaşandığı Kemeraltı bölgesine vurgu yapıldı. Çankırı, tarihi çarşıda esnafın her yağmurda büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

“Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı’nda esnafımız her gün sağanakta vitrini su altından kurtarmaya çalışıyor.”

Kentte altyapı eksikliklerinin ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğini dile getiren Çankırı, İzmir’in vizyon ve kalkınma konuşulan bir şehir olması gerekirken farklı sorunlarla anıldığını söyledi.

“İzmir belirsizliğe sürükleniyor”

Kentte yağmur sonrası oluşan görüntülerin İzmir’e yakışmadığını savunan Çankırı, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu şehirde vizyon, üretim ve kalkınma konuşuluyordu. Bugün ise İzmir’in göbeğinde yağmurdan su basan sokakları, bitmeyen altyapıları ve çöp dağlarıyla kocaman bir belirsizliği konuşuyoruz. Terk edilmiş bir şehir gibi görüyorsunuz. Beş milyonluk bir nüfusu olan bir kentin bu durumda olması acı.”

“Altyapı yetersizliği halk sağlığını tehdit ediyor”

Yağışların ardından sokakların su altında kalmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten Çankırı, altyapı eksikliklerinin acil çözüm beklediğini ifade etti.

“Yetersiz altyapı nedeniyle sokakları su altında bırakarak halk sağlığını açıkça tehdit etmektedir.”

Vatandaş ve esnafın şikayetleri videoda yer aldı

Çankırı’nın paylaştığı videoda İzmirli esnaf ve vatandaşların görüşlerine de yer verildi. İşletme sahibi Şahin Hızır yaşanan taşkınların tehlikesine dikkat çekerek, “Aynı bu su taşkınından dolayı iki kişi can kaybına sebep oldu.” dedi.

Esnaf Adem Kandemir ise altyapı yetersizliğine vurgu yaparak, “Su gitmiyor, gider yok yani. Gider olmadığı için suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Deniz suyunu boşaltabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

“İzmir vizyoner belediyeciliği hak ediyor”

Çankırı, İzmir’in ideolojik tartışmaların ötesinde hizmet odaklı bir yerel yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Mesele sadece yağan yağmurun ardından oluşan bir su baskını değil; İzmir’i çantada keklik gören, nasıl olsa oy alıyoruz diyerek İzmirliye hizmeti reva görmeyen o köhnemiş yönetim anlayışıdır.

İzmir ideolojik kalıplara sığmayacak kadar büyük, hizmeti hak edecek kadar da kıymetlidir. İzmir’in hak ettiği o vizyoner belediyeciliğe kavuşması için de canla başla çalışmayı sürdürüyoruz.”