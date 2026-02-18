Son Mühür/ Merve Turan - İzmir girişimcilik ekosistemine katkı sunması hedeflenen BİGGSİNERJİ Programı’nın lansman toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi Tekmer ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi iş birliğiyle yürütülen programın tanıtımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bordo Salon’da yapıldı.

Geniş katılımla düzenlenen lansman programına Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Felekoğlu, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnan ile program paydaşları ve çok sayıda girişimci katıldı.

Programda, TÜBİTAK tarafından yürütülen Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG) hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Girişimcilere sunulacak hibe destekleri, başvuru süreçleri ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesine yönelik sağlanacak rehberlik mekanizmaları ele alındı.

Girişimcilere hibe ve ticarileşme desteği

BİGGSİNERJİ Programı kapsamında girişimci adaylarının yenilikçi iş fikirlerini geliştirme, yatırımcıya erişim sağlama ve teknoloji odaklı projelerini pazara taşıma süreçlerinde mentorluk desteği alacağı vurgulandı. Programın, üniversite–sanayi iş birliğini güçlendiren ağ yapısıyla girişimcilere stratejik avantaj sunacağı ifade edildi.

“Gelecek, üretenlerin olacak”

Lansmanın açılışında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, girişimcilik ve inovasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek, hangi alanda olursa olsun araştırmacıların ve üretenlerin olacak. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini destekleyen BİGGSİNERJİ Programı’nın, ülkemizin teknoloji ve inovasyon kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Yol haritası paylaşıldı

Etkinlikte BİGGSİNERJİ Programı’nın kapsamı, destek mekanizmaları ve yeni dönem hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı. Deneyim aktarımı bölümünde daha önce destek almış girişimcilere söz verildi, program paydaşlarına plaket takdim edildi. Lansman, fuaye alanında gerçekleştirilen görüşmelerle sona erdi.