Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve sağır ve işitme engelli kadınların sağlık bilincini artırmayı hedefleyen "Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kadın Sağlığı Atölyeleri" projesi, kent sınırlarını aşarak Türkiye geneline yayılıyor. Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören ve farkındalık yaratan bu önemli sosyal sorumluluk çalışması, İzmir'deki başarılı uygulamasının ardından Hatay'ın yanı sıra Batman ve Gaziantep illerinde de kapılarını açtı. Projenin temel amacı, toplumsal hayatta genellikle erişim engelleriyle karşılaşan sağır ve işitme engelli kadınların, kendi dillerinde ve güvenli bir ortamda hayati önem taşıyan sağlık bilgilerine ulaşmasını sağlamak ve onları güçlendirmektir.

İzmir'den başlayan yolculuk ve ulusal iş birlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen bu özel atölyeler serisi, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı'nın güçlü iş birliğiyle ulusal bir boyut kazandı. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden alanında uzman eğitmenler, bu iş birliği sayesinde daha fazla sağır ve işitme engelli kadına erişim sağlayarak, projenin etki alanını genişletmeyi başardı. Eğitimler, katılımcıların hem bilgi edinmelerini hem de deneyimlerini paylaşarak dayanışma ruhunu geliştirmelerini amaçlıyor.

Yerel yöneticilerden tam destek ve teşekkürler

Projenin illerdeki duraklarında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları güçlü bir destek gösterdi. Batman'da, İşitme Engelliler Derneği'nin ev sahipliğinde, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen atölye, büyük bir katılımla karşılandı. BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Her eğitim, bireylerin gelişiminde kilit rol oynar. Bu özel eğitim, sağır ve işitme engelli vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına çok değerli. Batman'ın bu pilot projede yer almasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve Sağırlar Federasyonu Başkanı'na içten teşekkürlerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Benzer bir coşku Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin de iştirak etti. Yusuf Çelebi, atölyelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletti.

Yaratıcı drama ile kapsamlı kadın sağlığı eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden yaratıcı drama ve kadın sağlığı eğitmeni Emel Pektezel, işaret dili ve kadın sağlığı eğitmeni Özlem Özer ve işaret dili tercümanı Melek Uslular'ın rehberliğinde tüm gün süren atölyelerde, yaratıcı drama yöntemi etkin bir biçimde kullanıldı. Bu yöntem, teorik bilgilerin eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde öğrenilmesini kolaylaştırdı. Eğitimlerin odak noktaları arasında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle kendi bedenini tanıma, cinsel ve üreme sağlığı bilgileri, gebeliği önleyici ve koruyucu yöntemler, güvenli annelik süreçleri, hijyen, doğru beslenme alışkanlıkları ve menopoz dönemi gibi hayati başlıklar yer aldı. Türkiye'de bu alanda öncü niteliğinde olan bu atölyeler, sağır ve işitme engelli kadınlara kendi dillerinde bilgiye erişme, deneyimlerini paylaşma ve karşılıklı dayanışma yoluyla toplumsal anlamda güçlenme imkanı sunarak, önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Projenin ilerleyen dönemlerde diğer illere de yayılması beklenmektedir.