Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de yağışlar ve altyapıya ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kentte oluşan su birikintilerine tepki gösterdi.

Kültürpark çevresinde su birikintisi

Atmaca, Kültürpark Basmane Kapısı yakınında otoparka geçişin sağlandığı yaya yolunda, yağış olmamasına rağmen su birikintisi oluştuğunu belirterek, bölgede yaşanan durumu görüntülerle paylaştı. Mevcut tabloya dikkat çeken Atmaca, yağmur yağmadığı halde söz konusu noktada su biriktiğini, yaya geçişinde sorun yaşandığını ifade etti.

"Pratik zekalı yöneticilerimiz..."

Bölgede soruna karşı normalde kullanılmayan bir kapının açılarak alternatif geçiş sağlandığını aktaran Atmaca, bu güzergahı kullanan vatandaşların da yeniden su birikintileriyle karşılaştığını dile getirdi.Atmaca "Pratik zekalı yöneticilerimiz normalde kullanılmayan kapıyı açarak alternatif geçiş yolu sağlamışlar, fakat o kapıdan geçince de tekrar su birikintileriyle karşılaşıyorsunuz." ifadelerinde bulundu.

Yerel yönetime eleştiri

Yaya yolunu yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere birçok kişinin kullandığını vurgulayan Atmaca, kentteki altyapı sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek yerel yönetime eleştiriler yöneltti. Mevcut durumun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini kaydeden Atmaca, belediyenin kendi sorumluluk alanındaki problemleri çözemediğini, bu koşullarda kentin genel sorunlarının nasıl giderileceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. "Kendi söküğünüzü bile dikemiyorsunuz!" dedi.