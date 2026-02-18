Son Mühür/ Emine Kulak- Ege Bölgesi’nde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, İzmir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sulama kanalları ve dereler taşarken, deniz kıyısındaki ovalarda da su baskınları yaşandı. Taşkınlar özellikle tarım arazilerinde zarara yol açarken, üreticiler hasat kayıpları ve gecikmelerle karşı karşıya kaldı. Aşırı yağışların yalnızca kısa vadeli ürün kaybına değil, uzun vadede toprak verimliliğini tehdit eden erozyon riskine de dikkat çekiliyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, son dönemde etkili olan yoğun yağışların tarımsal üretim ve toprak yapısı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Kuvvetli yağışlar üretimi ve fiyatları etkiledi

Kısa sürede rekor seviyeye ulaşan yağış miktarının su kaynakları açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Çakıcı, “Yağış olunca seviniyoruz. 2 ayda yağan yağmur, geçen yılın yağış miktarını buldu geçti. Yer yer çok kuvvetli yağış oldu, zararını gördük. Kuvvetli yağışlar toprak sürünmelerine neden oldu. Sel, su baskınları oldu bazı yerler su altında kaldı ve ürün kaybı oldu. Yağış olmasına seviniyoruz. Sulama kaynaklı göletler de su seviyesi yükseldi. Olumsuz etkisi olarak da bazı sebzelerin tarlalarını su bastı pazara gelmesi konusunda sıkıntılar oldu. Hasat gecikmeleri oldu. O yüzden sebzelerde fiyat değişimlerinin olduğunu gördük” dedi.

“Toprakların akması verimsizleştiriyor”

bahar döneminde yağışların devam etmesi halinde tarımsal üretimin yeni risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirten Çakıcı, “Bahar döneminde de yağış devam ederse… Dönemsel yağışlar önemli, geçen sene donlar oldu meyve üretimini olumsuz etkiledi. Dolu riski oldu. Çiçeklerde dökmeler olabiliyor, bağlara etkisi olur Ancak bunlar doğal yaşanan sorunlar. İklim değişikliği de bu faktörlere sebep. Türkiye’nin en temel sorunların biri toprağın yıkanması. Kuvvetli yağışlarda arazi çıplak ise su tutunamadığı için yüzey akışı hızlı hareket ediyor. Toprağı alıp sürükleme söz konusu. Barajlarda bile suyun bulanık olduğunu görüyoruz. Erozyon Türkiye’nin en önemli olumsuz faktörü. Türkiye erozyona hassas. Orman yangınları da önemli bir faktör. Kıymetli, verimli toprakların yağmur ile akması toprağı verimsizleştiriyor. Toprak çok önemli, kıymetli. Toprak denize, dereye akmamalı. Ağaçlandırma yapılmalı” dedi.