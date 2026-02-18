Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de 17 Şubat’ta etkisini artıran sağanak yağış ve güneyli rüzgâr, atmosfer basıncındaki sert düşüşle birleşince deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselme meydana geldi. Akşam saatlerinde basıncın 991 milibara kadar gerilemesiyle birlikte deniz seviyesi 80–85 santimetre bandına çıktı. Bu durum, özellikle deniz kotuna yakın bölgelerde yağmur suyunun tahliyesini geçici olarak zorlaştırdı.

Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo, yağış, rüzgâr ve düşük basınç etkilerinin aynı anda devreye girdiği bölgesel bir atmosferik sistemin sonucu.

Büyükşehir ekipleri 24 saattir sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili altyapı ekipleri, Kordon ve Mavişehir başta olmak üzere kıyı hattında 24 saattir aralıksız görev yapıyor. Sahada 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel ile su tahliye ve kontrol çalışmaları sürdürülüyor. Mazgallarda geri basmaya karşı önlemler alınırken, yol ve kavşaklarda biriken suların tahliyesi devam ediyor.

Meteorolojik veriler anlık olarak takip edilirken, basınç değerlerinin yükselmesiyle birlikte deniz seviyesinin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

“Bu altyapı yetersizliği değil”

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, yaşanan durumu bilimsel çerçevede değerlendirdi. Güler, deniz seviyesinin altyapı kotlarının üzerine çıktığı anlarda geri basmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Güler, şu ifadeleri kullandı: “Deniz seviyesi altyapı kotlarının üzerine çıktığında suyun mazgallardan geri basması fiziki bir zorunluluktur. Fizikteki bileşik kaplar prensibi burada devreye girer. Bu durum altyapı yetersizliği değil, hidrolik dengenin doğal sonucudur. Deniz seviyesi yüksekken yağan yağmurun tahliyesi geçici olarak zorlaşır.”

“Bu durum İzmir’e özgü değil”

Yaşanan tablonun yalnızca İzmir’e özgü olmadığını belirten Güler, aynı atmosferik sistemin Ege genelinde etkili olduğunu ifade etti. Güler, “Aynı sistem Ayvalık’tan Muğla kıyılarına kadar benzer sonuçlar doğuruyor. Dünyada da benzer örnekler var. Venedik’te yılda birkaç kez deniz seviyesi yükselmesine bağlı taşkınlar yaşanabiliyor. Basınç değerleri yükselmeye başladığında deniz seviyesi de kademeli olarak normale döner” dedi.

İzmir merkezde 44,2 kilogram yağış

Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra etkisini artırdı. Bayındır/Çınardibi’nde metrekareye 78,2 kilogram, Ödemiş/Demirdere Köyü’nde 73,5 kilogram, Menderes/Çileme Köyü’nde ise 61,3 kilogram yağış ölçüldü. İzmir merkezde kaydedilen yağış miktarı 44,2 kilogram oldu. Bu yoğunluk, özellikle düşük kotlu bölgelerde kısa süreli su birikintilerine neden oldu.

Ters barometre etkisi

Uzmanlara göre atmosfer basıncının 991 milibara kadar düşmesiyle oluşan tablo “ters barometre etkisi” olarak tanımlanıyor. Basınç düştüğünde deniz yüzeyine uygulanan ağırlık azalıyor ve su seviyesi yükseliyor. Güneyli rüzgârların su kütlesini kıyıya doğru itmesi ve yağışın aynı zaman diliminde devam etmesi, deniz seviyesindeki yükselmeyi daha da belirgin hale getiriyor.