Son Mühür/ Beste Temel - Dünyanın ortak sorunu olan su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla Ege Orman Vakfı ile Uluslararası Lions 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğinde hayata geçirilen “Mavi Çığlık” projesi önemli bir başarıya imza attı. Bahar Lions Kulübü tarafından hazırlanan proje, Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi Konseyi’nin “İyilik Önemlidir” (Kindness Matters Award) yarışmasında birinciliğe layık görüldü ve uluslararası düzeyde yarışmaya hak kazandı.

1.365 öğrenciye doğrudan ulaşıldı

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, özel olarak hazırlanan eğitim içerikleri, kitaplar ve uygulamalı çalışmalarla toplam 1.365 öğrenciye ulaşıldı. Eğitim materyalleri, saha uygulamaları ve sonuç videosu ile bütüncül bir farkındalık modeli sunan proje, jüri tarafından örnek çalışma olarak değerlendirildi.

Projenin ödülü, MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi Konsey Başkanı Ender Tukay, Küresel Hizmet Takımı Koordinatörü Neşe Başak Güner ve 118 R Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu tarafından Bursa’da düzenlenen 3. Konsey Toplantısı’nda takdim edildi.

“Türkiye birinciliği büyük bir onur”

Toplantıda konuşan Uluslararası Lions 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, “Ege Orman Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Mavi Çığlık Projemiz, New Voices programı kapsamında Türkiye birinciliğine layık görüldü. Bu sonuç, yönetim çevremiz adına büyük bir onurdur” dedi.

“Çocukları sorumluluk almaya teşvik eden bir çalışma”

Projeyi hazırlayan Bahar Lions Çevre Komitesi Başkanı Nadide Şele, “Mavi Çığlık Projesi, çocukların suyla kurduğu ilişkiyi dönüştüren; yalnızca bilgilendiren değil, aynı zamanda sorumluluk almaya teşvik eden çok değerli bir çalışmadır. Türkiye birinciliği, doğru ortaklıklarla çevre adına yaratılan etkinin somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Su ve orman ilişkisi anlatıldı”

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ise, “Eğitmenlerimiz suyun önemini ve su–orman ilişkisini toplam 1.365 çocuğa anlattı. Bu anlamlı eğitim projesine destek veren federasyona ve bağlı kulüplere teşekkür ediyor, yeni farkındalık projelerinde buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.

Kalıcı çevre bilinci hedefleniyor

Erken yaşta çevre bilinci kazandırma hedefiyle yürütülen “Mavi Çığlık” Projesi; gönüllülük, kurumsal iş birliği ve eğitimi merkeze alan güçlü bir sosyal etki modeli ortaya koydu. Proje kapsamında hazırlanan kitap ve eğitim çıktılarıyla, öğrencilerin suyun yaşam döngüsündeki yerini kavramaları ve farkındalığın kalıcı hale gelmesi amaçlandı.