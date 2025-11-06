İzmir genelinde su kesintileri devam ediyor. Kent sakinleri, özellikle planlı gece kesintilerinin yanı sıra gündüz saatlerinde bakım ve arıza nedeniyle yaşanan su kesintilerinden memnun olmadıklarını dile getiriyor. Yetkililer, su arzının güvenli şekilde sağlanabilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtiyor.

Gece planlı kesintiler

Bugün 23:00 ile 05:00 saatleri arasında, İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Kesintiden etkilenecek başlıca mahalleler şunlar:

BÖLGE-1 MAHALLELERİ

Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,

Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,

Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri

Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,

Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.

Gündüz saatlerinde bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

Bazı ilçelerde ise arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gündüz saatlerinde su kesintileri yaşanacak:

Bergama, Maltepe ve Selçuk: 06.11.2025, 09:00 – 11:00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Bornova, Naldöken: 06.11.2025, 07:35 – 09:35 saatleri arasında branşman arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Konak, Altıntaş, Atilla, Barbaros ve Güneşli: 06.11.2025, 05:30 – 10:30 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacak.

Ödemiş, Süleyman Demirel, Emmioğlu, Umurbey, Üç Eylül: 06.11.2025 saatleri arasında ana boru arızası ve müteahhit çalışmaları nedeniyle toplamda 3 saatlik kesinti yaşanacak.

Urla, Kalabak, Sıra, İçmeler: Ana boru arızası nedeniyle 06.11.2025 saat 08:40 – 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), vatandaşları kesinti süreleri ve etkilenen bölgeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Kesintilerin planlı ve arıza kaynaklı olması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor.