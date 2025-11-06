Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi kent merkezi niteliğindeki “Kemeraltı ve Çevresi Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı” içerisinde yer alan Kadifekale çevresinde 2006’dan bu yana yürüttüğü kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalarla kentin tacı olarak nitelendirilen Kadifekale’nin silueti ve tarihi değerleri daha görünür hale gelecek.

Arkeoloji ve Tarih Parkı projesi

Belediye, bölgenin kültürel mirasını korumak ve gün yüzüne çıkarmak adına Arkeoloji ve Tarih Parkı Projesi kapsamında önemli adımlar atıyor. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Arkeoloji ve Tarih Parkı Alanı’nda kalan taşınmazlarda kamulaştırma sonrası tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Tapuda İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescilli yapıların yıkımı, ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılıyor.

Antik tiyatro ile Kadifekale hattı temizleniyor

1950’lerden sonra gecekondulaşmanın yoğunlaştığı bölgede çalışmalar ilk olarak jeolojik sakıncalı alanlarda başlatıldı. Ardından bilimsel kazılarda gün yüzüne çıkarılan, yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli olduğu değerlendirilen Antik Smyrna Tiyatrosu çevresinde kamulaştırma ve yıkım süreci sürdürüldü. Bu süreci, Antik Tiyatro ile Kadifekale arasında kalan Arkeoloji ve Tarih Parkı’ndaki çalışmalar izledi. Bölgede büyük oranda tamamlanan yıkım ve kamulaştırma çalışmalarına hâlâ devam ediliyor.

Konak’ta yıkımlar devam ediyor

Çalışmalar kapsamında son olarak Konak ilçesi İmariye Mahallesi 536 Sokak’ta yıkım işlemleri yürütüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda inşaat teknikeri olarak görev yapan Halil İbrahim Görmüş, “Kamulaştırma işlemleri tamamlanan yapıların tahliye ve yıkımına devam ediyoruz. İzmir’i daha planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.