Son Mühür - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 531 gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa sunmaya hazırlanıyor. 7, 8 ve 9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek müzayede kapsamında konut, iş yeri ve çeşitli niteliklerdeki taşınmazlar yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Her bir taşınmaz için ayrı teminat

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırması gerekiyor. Satın alınmak istenen her bir taşınmaz için ayrı teminat yatırılması şart koşulurken, teminat tutarları taşınmazların muhammen bedellerine göre belirlendi. Buna göre, muhammen bedeli 2 milyon 499 bin 999 TL’ye kadar olan taşınmazlar için 100 bin TL, 2 milyon 500 bin TL ile 3 milyon 999 bin 999 TL arasındaki taşınmazlar için 200 bin TL, 4 milyon TL ile 6 milyon 999 bin 999 TL arasındaki taşınmazlar için 300 bin TL, 7 milyon TL ile 9 milyon 999 bin 999 TL arasındaki taşınmazlar için 600 bin TL, 10 milyon TL ve üzerindeki taşınmazlar için ise 1 milyon TL katılım teminatı yatırılması zorunlu olacak.

Kiraz’da birden fazla işyeri

Müzayede listesinde İzmir’de yer alan iş yerleri de dikkat çekiyor. İzmir’in Kiraz ilçesinde bulunan 41,04 metrekare büyüklüğündeki iş yerleri 1 milyon 465 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılırken, aynı ilçede yer alan 53,22 metrekarelik iş yerlerinin muhammen bedeli 1 milyon 919 bin TL olarak açıklandı. Kiraz’da bu niteliklerde birden fazla iş yerinin müzayede kapsamında satışa sunulacağı belirtildi.

Seferihisar da listede

Öte yandan İzmir’in Seferihisar ilçesinde yer alan 53,15 metrekarelik bir iş yerinin muhammen bedeli ise 4 milyon 783 bin 500 TL olarak belirlendi. Açık artırmaya ve satışa sunulan taşınmazlara ilişkin tüm detayların Emlak Konut tarafından yayımlanan ilan ve şartnamelerde yer alıyor.