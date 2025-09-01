Son Mühür/ Emine Kulak - CHP Bayraklı İlçe Kongresine günler kala adaylık açıklamaları devam ediyor. Eski ilçe yöneticilerinden Ahmet Küçük, ilçe başkanlığında düzenlediği basın açıklamasıyla adaylığını duyurdu.

Küçük açıklamasında, CHP Bayraklı İlçe Başkanlığını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı, kırgınlıkları sona erdirmeyi ve birlik içerisinde mevcut iktidara karşı güçlü bir muhalefet hattı kurmayı hedeflediğini söyledi.

“HAK ARAMA MÜCADELESİNİ İKTİDARA YÜRÜYÜNCEYE KADAR...”

“Onurlu bir yola çıktım” diyen Küçük, Genel Başkan Özgür Özel’in başlattığı mücadeleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanlığının kurumsal kimliğini güçlü bir yapıya ulaştırmak, kırgınlıkların sona erdirilmesi, birliğimizi ve yol arkadaşlığımızı pekiştirerek mevcut İktidarın tüm baskılarına karşı güçlü muhalefet edebilecek, direniş ruhunu diri tutacak bir İlçe örgütü oluşturmak üzere onurlu bir yola çıktım.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in başlattığı, toplumun büyük bölümü tarafından kabul gören heyecanla karşılanan, her bir kentin sokaklarını doldurarak, haksızlıklara, hukuksuzluklara, yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara ve baskılara karşı çıkarak yüksek sesle itiraz edip, hak arama mücadelesini iktidara yürüyünceye kadar devam ettirecek yolu, Bayraklı halkı ile yürümek üzere CHP Bayraklı İlçe başkanlığına adaylığımı açıkladım.

Bayraklı İlçemizde, geçmişin yanlışlarından ders almış olarak, yeni ve temiz bir siyasi yaşam döneminin başlangıcı için her bir adayın, partimizin köklü mirasından gelen siyasi kültürüne yakışan, demokratik haklarını engelenmeden kullanabildiği, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bir yarış diliyorum.

İlçe Başkanlığımıza gelerek desteklerini esirgemeyen, telefon, mesaj ve sosyal medya ile yoğun ilgi gösteren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.”