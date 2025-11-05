Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik bir alışveriş ortamına sahip olmalarını temin etmek amacıyla okul kantinleri ve kırtasiye işletmelerine yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı. Zabıta ekiplerinin bu titiz çalışması, genç tüketicilerin korunmasına yönelik kararlı adımların bir göstergesi oldu.

Kantin ve kırtasiyelerde 'Sıfır Tolerans' kontrolleri

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin günlük yaşamda en çok temas ettiği bu ticari alanlarda, mevzuata uygunluk ve tüketici sağlığı açısından risk teşkil edebilecek tüm faktörleri en ince ayrıntısına kadar inceledi. Denetimler sadece görünürdeki düzeni değil, arka plandaki operasyonel süreçleri de kapsayarak çok yönlü bir yaklaşım sergiledi.

Kantinlerde gerçekleştirilen kritik denetimlerde, satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçerliliği, ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı ve bu etiket fiyatı ile kasada okutulan fiyat arasındaki mutlak uyum temel kriterler olarak ele alındı. Bunun yanı sıra, gıdaların hazırlandığı, muhafaza edildiği ve öğrencilere sunulduğu tüm servis alanlarının hijyen standartları, mikrobiyal riskleri önlemek adına büyük bir hassasiyetle kontrol edildi. İşletmelerin faaliyet gösterme ruhsatları ve ilgili yasal belgeleri de detaylıca incelendi.

Bilgilendirme ve yaptırım dengesi: Sağlık öncelikli yaklaşım

Kırtasiye denetimlerinde ise, özellikle çocukların doğrudan fiziksel temas kurduğu boya, kalem, silgi gibi ürünlerin sağlık açısından zararlı kimyasal maddeler içerip içermediği ve oyuncak standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında kantin işletmecilerini, öğrenci sağlığını korumak amacıyla almaları gereken hijyen önlemleri ve mevzuat gereklilikleri hakkında detaylı olarak bilgilendirdi. Eğitici ve uyarıcı bu yaklaşımla, işletmelerin kendi sorumluluk bilincini artırmaları hedeflendi.

Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı herhangi bir eksiklik veya kural ihlali tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarılar anında yapıldı. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurma veya ciddi hijyen eksikliği gibi tüketici güvenliğini doğrudan tehdit eden durumlara rastlanan işletmeler için ise idari tutanaklar tanzim edildi.