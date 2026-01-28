Ekonomi dünyasının gözü kulağı Washington'dan gelecek habere çevrilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını tamamladı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin faiz indirimi yönündeki yoğun baskıları ve Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik başlatılan yasal süreçlerin gölgesinde alınan bu karar, piyasalar için kritik bir önem taşıyordu. Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararı, Türkiye saati ile 22:00'de resmen ilan edildi.

FED FAİZ KARARI NE OLDU, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararında sürpriz yaşanmadı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 28 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Buna göre Fed, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, özellikle Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 baz puan faiz indirimine giderek gevşeme döngüsüne giren banka, yeni yılın ilk ayında frene basarak piyasayı izleme kararı aldı.

EKONOMİK VERİLER VE ENFLASYONUN KARARA ETKİSİ

FED'in bu kararı almasındaki temel nedenin ABD ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar olduğu ifade ediliyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstererek Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. İstihdam piyasasında ise soğuma emareleri görüldü. Tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında 50 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,4'e geriledi. Fed, fiyat istikrarı ve maksimum istihdam dengesini gözeterek faizleri mevcut seviyede tutmanın şu an için en uygun adım olduğuna hükmetti.

POWELL VE TRUMP GERİLİMİ PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

FED'in toplantısının ise siyasi gerilimlerin gölgesinde geçtiği öğrenildi. FED Başkanı Jerome Powell, kendisine yönelik cezai soruşturma tehdidinde bulunulduğunu açıkladı.

Trump yönetiminin 'faizleri düşür' çağrılarına rağmen bağımsızlık vurgusu yapan Powell, kararların siyasi baskıdan uzak, tamamen ekonomik verilere dayalı alındığının altını çizdi. Analistler, faizin sabit tutulmasını Fed'in bağımsızlığını koruma adına attığı kararlı bir adım olarak yorumluyor.