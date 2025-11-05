Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Kent Konseyi, engelli bireylerin kent yaşamına tam ve eşit biçimde katılımını sağlamak hedefiyle “Erişilebilir Bir Bornova İçin Birlikte” sloganıyla Engelli Hakları Çalıştayı düzenledi. Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, yedi tematik masa etrafında çözüm önerileri oluşturularak politika taslakları hazırlandı. Elde edilen sonuçların Bornova Belediye Meclisi’ne sunulması planlandı.

Çalıştay Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı

6 Kasım 2025 Perşembe günü Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen çalıştaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlar katılım sağladı. Gün boyu süren oturumlarda, engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı sorunlar ele alındı ve katılımcılar çözüm odaklı öneriler geliştirdi.

Yedi tematik masada çözümler üretildi

Çalıştay kapsamında her masa farklı bir alana odaklandı:

Erişilebilirlik ve Altyapı: Kamusal alanların erişilebilir hale getirilmesi Sosyal Destek, İstihdam ve Eğitim: Toplumsal yaşama ve istihdama tam katılım Hukuksal Haklar ve Politika Geliştirme: Yerel düzeyde hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesi Teknoloji ve İnovasyon: Teknolojik çözümlerle yaşam kalitesinin artırılması Mevcut Hizmetlerin Entegrasyonu: Belediyenin mevcut hizmetlerinin kapsayıcılık açısından değerlendirilmesi Engelli Bakımı ve Sağlığı: Erişilebilir sağlık ve bakım hizmetlerine erişim Farkındalık Yaratma: Toplumsal bilincin artırılması ve duyarlılık geliştirilmesi

Çalıştay sonunda masalardan çıkan öneriler rapor haline getirildi ve Bornova Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere hazırlandı.

Başkan Eşki: “Bornova’yı engelli dostu kent haline getirmeyi amaçlıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında çalıştayın Bornova’nın engelli bireyler için kapsayıcı belediyecilik vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti: “Bornova’nın tüm yurttaşlara eşit fırsatlar sunan bir kent haline gelmesi için adımlar atıyoruz. Engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüttük ancak süreci değerlendirdiğimizde bütüncül bir engelli politikamızın eksik kaldığını gördük. Bu çalıştay ile farklı disiplinlerden alınan görüşlerle somut ve uygulanabilir çözümler oluşturmayı hedefledik.”

“Engelsiz Yollar” projesi sürecin temelini oluşturdu

Bornova Belediyesi ve Engelli Hakları Çalışma Grubu iş birliğiyle yürütülen “Engelsiz Yollar” projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu’ndan Bornova Metro’ya farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Bu etkinlik, Bornova’da engelli dostu dönüşüm çalışmalarının başlangıcı niteliği taşıdı.