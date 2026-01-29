İzmir’de etkisini artıran sert rüzgarlar ve hırçınlaşan deniz koşulları, kent içi ulaşımın en kritik noktalarından biri olan deniz taşımacılığını durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinde şiddetini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların güvenliğini ön planda tutan yetkililer, vapur hatlarında geçici bir düzenlemeye giderek tüm operasyonları durdurma kararı aldı.

Şiddetli rüzgar deniz trafiğini durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kenti etkisi altına alan fırtınanın deniz trafiğinde risk oluşturması üzerine acil bir durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, rüzgarın hızının ve dalga boyunun güvenli seyir standartlarını aşması sebebiyle, deniz ulaşımının geçici bir süreyle durdurulması kararlaştırıldı. İzmir Körfezi’ndeki tüm iskeleleri kapsayan bu karar, akşam trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde hayata geçirildi.

Saat 18.30 itibarıyla kontak kapatıldı

İZDENİZ tarafından kamuoyuna servis edilen resmi bilgilendirmede, seferlerin durdurulma saati ve kapsamına dair net detaylar paylaşıldı. Açıklamada, saat 18.30 itibarıyla körfez genelindeki tüm vapur ve feribot seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi. "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları" gerekçesiyle alınan bu tedbir kararı, yolcuların can ve mal güvenliğini korumak adına atılan zorunlu bir adım olarak nitelendirildi.

Yolcular alternatif güzergahlara yönlendirildi

Deniz yolu ulaşımının tamamen devre dışı kalmasıyla birlikte, İzmirli vatandaşlar ESHOT ve metro gibi kara yolu ulaşım seçeneklerine yöneldi. İZDENİZ yetkilileri, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte seferlerin tekrar başlayacağını belirtirken, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri yönünde hatırlatmalarda bulundu. Ulaşım ağındaki bu zorunlu kesinti, kentin ana arterlerinde geçici bir yoğunluğa neden olsa da denizdeki risklerin bertaraf edilmesi amacıyla uygulamanın sürdürüleceği ifade edildi.

