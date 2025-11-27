İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa güzergâhında, öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünde motor kısmından alevler yükseldi. Büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. En sevindirici gelişme ise otobüste bulunan tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması oldu.

Gezi yolunda Orhangazi Tüneli yakınında çıktı

Olay, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinden İstanbul’a okul gezisi için hareket eden otobüsün Bursa kesiminde meydana geldi. 17 HT 555 plakalı ve Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki otobüste, toplam 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehber olmak üzere 47 kişi bulunuyordu. Otobüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Orhangazi Tüneli yakınlarına ulaştığı sırada motor bölümünden dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başladı.

Şoförün hızlı müdahalesi büyük bir felaketi önledi

Motor kısmından alevlerin çıktığını fark eden deneyimli şoför Ahmet Kantarcı, otobüsü derhal emniyet şeridine çekerek durdurdu. Şoförün soğukkanlılığı sayesinde araçtaki tüm yolcular hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yolcuların araçtan uzaklaşmasının ardından olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Otobüs kullanılamaz hale geldi, yolculuk devam etti

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, otobüsün motor ve arka kısmının alevlerden dolayı kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Otoyol kenarında bekleyen öğrenci ve öğretmenler için bölgeye yeni bir otobüs yönlendirildi. Tahliye edilen yolcular, gelen bu yeni otobüsle İstanbul’a olan gezi programlarına sorunsuz bir şekilde devam ettiler.