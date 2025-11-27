Süper Amatör Lig İzmir A Grubu takımlarından Aliağa Helvacı Spor’un genç orta saha oyuncusu Eray İnce, profesyonel lig yolculuğuna adım attı. 19 yaşındaki futbolcu, TFF 3. Lig temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor’a resmi olarak transfer oldu.

Kulüpten “Yolun açık olsun” mesajı

Aliağa Helvacı Spor, transferi duyurduğu açıklamada genç oyuncuya verdikleri destekten gurur duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aliağa Helvacı Spor formamızı ligin ilk devresinde başarıyla terleten, 2006 doğumlu genç orta saha oyuncumuz Eray İnce, 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'a transfer olmuştur. Kulübümüz, Eray'ın profesyonel lig yolculuğunda hiçbir zorluk çıkarmamış; aksine gururla önünü açmıştır.

Aliağa Helvacı Spor'a vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Eray.”

Profesyonel Lige İlk Adım

Eray İnce, amatör liglerde gösterdiği performansla dikkat çekmiş bir isimdi. Orta sahadaki dinamizmi, mücadele gücü ve top hakimiyetiyle ön plana çıkan genç futbolcu, kariyerinde ilk kez profesyonel bir kulübe transfer olarak önemli bir aşama kaydetti.

Daha önce Soma ve Kınık Belediye Spor forması giydi

2006 doğumlu oyuncu, futbol kariyerine amatör liglerde başladı. Eray İnce daha önce Soma ve Kınık Belediye Spor takımlarında forma giyerek gelişimini sürdürdü.

Aliağa Helvacı Spor’da gösterdiği başarılı performans ise genç oyuncunun profesyonel lige geçişinde belirleyici oldu.

Küçükçekmece Sinopspor’da yeni bir sayfa

Eray İnce, TFF 3. Lig temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor’da kariyerine yeni bir sayfa açacak. Genç oyuncunun, orta sahaya enerji ve rekabet getirmesi bekleniyor.