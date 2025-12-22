Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak üç günlük hava tahmini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir, Aydın ve Manisa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle iç kesimlerde ve doğu bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebilecek yerel sis hadiselerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Gece sıcaklıklarında Spil Dağı zirvede

Bölge genelinde geçtiğimiz gece kaydedilen en düşük sıcaklık değerleri, kış etkisinin hissedilmeye devam ettiğini gösterdi. Gece saatlerinde termometreler Aydın’da 11 derece, İzmir’de 9 derece ve Manisa’da 7 dereceyi gösterdi. Bölgenin en sıcak noktası 13 derece ile Didim olurken, dondurucu soğuğun merkezi ise 1 derece ile Manisa Spil Dağı oldu. Yetkililer, bölge genelinde bu gece itibarıyla sıfırın altında bir sıcaklık kaydedilmediğini ancak nemle birlikte soğuk havanın hissedilir düzeyde olduğunu belirtti.

Haftanın ilk günü sağanak yağış ve pus bekleniyor

22 Aralık Pazartesi günü için hazırlanan raporda, Aydın il geneli ile İzmir ve Manisa’nın doğu ilçelerinde aralıklı sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların İzmir’de 15 derece, Aydın ve Manisa’da ise 13 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde puslu bir hava hakim olurken, kuzey kesimlerde yerel sis hadisesinin görüş mesafesini düşürebileceği bildirildi. Rüzgarın ise kuzeyden ve güneyden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Salı günü hafif yağış ve sıcaklık değişimleri

23 Aralık Salı günü, yağışların etki alanını daraltarak devam edeceği tahmin ediliyor. İzmir’in doğusu, Manisa’nın güneydoğusu ve Aydın’ın kıyı şeridi dışındaki bölgelerde, öğle saatlerine kadar kısa süreli ve hafif yağış geçişleri görülebilir. Salı günü sıcaklık değişimleri ise dikkat çekici boyuta ulaşacak; İzmir’de en düşük 6 derece ile en yüksek 25 derece arasında geniş bir skala beklenirken, Aydın 8 dereceye 16 derece, Manisa ise 3 dereceye 12 derece seviyelerinde olacak.

Çarşamba günü kıyı şeridinde yağış hazırlığı

Hafta ortası olan 24 Aralık Çarşamba günü, bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakimiyetini sürdürecek. Gece yarısından itibaren ise Karaburun Yarımadası, Gümüldür Körfezi, Aydın’ın batı kısımları ve İzmir’in kıyı şeridinde yağışların başlaması öngörülüyor. Bu yağış dalgasının asıl etkisini Perşembe günü göstereceği belirtilirken, Çarşamba günü sıcaklıkların İzmir ve Aydın’da 6 dereceye 17 derece, Manisa’da ise 3 dereceye 14 derece dolaylarında kalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir kırılma beklenmezken, rüzgarın hafif seyretmeye devam edeceği kaydedildi.