Son Mühür - Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, 2026 yılı için açıklanan gelir vergisi dilimleri düzenlemesini sert bir şekilde eleştirerek kamu emekçilerinin hak gaspına uğradığını belirtti. Yeni düzenlemeye göre, memurlar yüzde 20’lik vergi dilimine yılın üçüncü ayında, yüzde 27’lik vergi dilimine ise beşinci ve altıncı ay itibariyle girecek.

“YAPILAN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR”

Bu değişikliğin memurların ekonomik durumunu doğrudan olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdağ, “Memurlar, zaten ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. Gelir vergisi dilimlerinin öne çekilmesi, maaşlarımızın erimesini hızlandırıyor ve ailelerimizi daha da sıkıntıya sokuyor. Bu karar, emekçilerin alın terine yapılan büyük bir haksızlıktır” dedi.

“TOPLUM ETKİLENİYOR”

Yapılan değişikliğin yalnızca bireysel gelirleri değil, toplumsal ekonomiyi de etkilediğine dikkat çeken Erdağ, “Memurun maaşı eridikçe, harcama gücü düşüyor, piyasa daralıyor, aileler zor durumda kalıyor. Bu zincirleme ekonomik sıkıntı, sadece memuru değil, toplumu da etkiliyor. Yetkililerin bu tabloyu görmesi ve harekete geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Tüm Yerel Sen olarak, memurların haklarının korunması ve gelir vergisi dilimlerinin adil bir şekilde düzenlenmesi için tüm girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Erdağ, “Bu adaletsiz uygulama karşısında sessiz kalmayacağız. Memurların emeği ve hakkı korunacaktır. Hukuk önünde de bu hak gaspının takipçisi olacağız. Kamu çalışanlarının mağdur edilmesine göz yummayacağız. Çalışanların maaşı eridikçe motivasyonu düşer, hizmet kalitesi olumsuz etkilenir. Bu, sadece bir vergi sorunu değil, kamu yönetimi açısından da ciddi bir tehdittir” dedi.

Kamu emekçilerinin sesi olarak yetkililere çağrıda bulunan Erdağ, “Adaletli bir vergi sistemi, sadece memurların değil, toplumun tüm kesimlerinin hakkıdır. Bu hakkın korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.