Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sabaha karşı meydana gelen elim bir trafik kazasında, TIR ile çarpışan traktörde bulunan 65 yaşındaki Necdet Özcan ve eşi Ayşe Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrasında TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği bölge ve saat

Korkunç kaza, gece yarısından sonra saat 03.00 sularında, önemli bir ulaşım güzergahı olan Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, Ezine-Geyikli Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen ilk bilgilere göre, Ezine yönünden Ayvacık istikametine doğru ilerlemekte olan B.Ç. yönetimindeki 59 AIL 476 plakalı TIR, Bozcaada Kavşağı yakınlarında, 17 DU 480 plakalı traktöre çarptı. Traktörün sürücü koltuğunda 65 yaşındaki Necdet Özcan bulunurken, yanında eşi Ayşe Özcan yer alıyordu.

İki kişi yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Çarpışmanın şiddetiyle traktör kullanılamaz hale gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeksizin polis ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbar üzerine derhal kaza mahalline yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede traktör sürücüsü Necdet Özcan ve eşi Ayşe Özcan'ın maalesef olay yerinde yaşamlarını yitirdiklerini teyit etti.

Kazanın hemen ardından olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, TIR'ın sürücüsü B.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, emniyete götürülerek ifadesi alınmak üzere işlemlere başlandı. Traktördeki yaşlı çiftin ölümüyle sonuçlanan bu feci kazaya ilişkin Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.