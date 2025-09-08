Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazası, yol kenarında duran bir aileyi yasa boğdu. Sabah saatlerinde araçlarının lastiğini değiştirmeye çalışan karı koca, bir kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verirken, kazada çiftin iki çocuğu yaralandı.

Kula'da yaşanan elim kaza

Olay, Manisa-İzmir D300 Karayolu üzerinde, Ortaköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sabah 06.00 sularında Seydoş Kaya (44) idaresindeki 06 DEG 677 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kaya, eşi Eylem Kaya (37) ile birlikte aracı yol kenarına çekerek lastik değiştirmeye başladı. Bu sırada H.Y. (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebeple yol kenarında duran otomobilin yanındaki çifte çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Seydoş ve Eylem Kaya, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobilin içinde bulunan ve olayın şokunu yaşayan çiftin çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen çocukların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kamyonet sürücüsü H.Y., polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Bu elim olay, yol güvenliğinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri yol kenarında durma zorunluluğu durumunda daha dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyardı.