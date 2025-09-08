Sezona Kahramanmaraş İstiklalspor galibiyetiyle başlayan Aliağa FK, ikinci haftada Gebzespor’a mağlup olmuştu. Fethiyespor karşısında 3-0’lık net skorla sahadan ayrılan İzmir ekibi, evinde oynadığı ikinci maçı da kazanarak 6 puana yükseldi.

Çetin: “Üst sıralarda kalmak istiyoruz”

Aliağa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Polat Çetin, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Yeniden çıkışa geçip moral bulduk. İyi takımların olduğu bir gruptayız. Amacımız üst sıralarda yola devam etmek” dedi.

Sıradaki rakip Mardin 1969 Spor

İzmir temsilcisi, ligin 4. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.