Bursa’da, İzmir yönüne giden otoyolda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Osmangazi ilçesi Demirtaş Viyadüğü üzerinde seyir halindeki bir sürücü, otoyolun sol şeridinde yürüyen bir yayayı son anda fark etti.

Saniyelerle kurtuldu

Otomobil sürücüsü, büyük bir soğukkanlılıkla direksiyonu sağa kırarak çarpışmayı önledi. Bu refleks sayesinde olası bir faciadan dönüldü.

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün yayayı fark ettiği an direksiyonu ani şekilde kırarak çarpışmadan kurtulduğu net biçimde görülüyor.

Polis ekipleri olay yerine gitti

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yol ortasında yürüyen kişiyi güvenli bir noktaya aldı. Ekipler, yayanın akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlemek amacıyla kişiyi hastaneye götürdü.

Soruşturma başlatıldı

Polis, yayanın otoyola nasıl girdiğini ve neden İzmir yönüne giden sol şeritte yürüdüğünü belirlemek için inceleme başlattı.