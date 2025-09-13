Manisa'nın Salihli ilçesi, İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde meydana gelen acı bir trafik kazasıyla sarsıldı. 60 yaşındaki Latife Karaçil, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik olay, karayolunun Barış Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın seyri ve sonrası

Kaza, Turgutlu'dan Salihli yönüne seyreden O.A. idaresindeki 45 SC 3660 plakalı aracın, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Latife Karaçil'e çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Karaçil için olay yerine derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Latife Karaçil ambulansla Salihli'deki Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karaçil kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bölge halkı, özellikle İzmir yönünden gelen trafiğin yoğun olduğu bu noktada, yayaların güvenli geçişi için daha fazla önlem alınması gerektiğini dile getiriyor. Karaçil’in ani vefatı, ailesini ve çevresini derin bir yasa boğdu.

Soruşturma devam ediyor

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Otomobil sürücüsü O.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Polis, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarına devam ediyor. Bu elim olay, hem sürücüler hem de yayalar için trafik kurallarına uymanın ve yaya geçitlerini kullanmanın hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.