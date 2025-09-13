İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda yasaklı madde ve silah ele geçirildi

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olan 4 kilo 300 gram yasaklı madde, 6 tabanca ve 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve 246 tabanca mermisi ele geçirildi.

7 şüpheli gözaltında, hepsi tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Aranan şahıslar arasında ağır cezalı bulundu

Operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin, 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.