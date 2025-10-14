Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), düzenlediği basın toplantısında mesleğin ülke ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekerek vergi idaresi ve iş dünyasına çağrıda bulundu.

İzmir YMMO’nun Başkanı Yaşar Zengin, 36 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan YMM müessesesinin, dijital dönüşüm çağında işletmeler için bir güven mekanizması hâline geldiğini belirterek, “E-fatura, e-defter ve yapay zekâ destekli analizlerle vergi idaresi artık her işlemi anlık izleyebiliyor. Bu çağda Yeminli Mali Müşavirlerle çalışmak bir lüks değil, işletmeler için sürdürülebilirliğin zorunlu şartıdır” dedi.

İzmir, üretim, ihracat ve girişimcilik açısından ülkenin önemli merkezlerinden biri olduğuna değinen Zengin, “Yeminli Mali Müşavirler yalnızca defter kontrolü yapmaz; ekonomiyle düşünür, verilerle konuşur. Şehrimizin kalkınma politikalarında biz de aktif olarak yer almak istiyoruz. İzmir’in Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu gibi yapılarında temsil edilmemiz hem şehir hem ülke ekonomisi için büyük katkı sağlayacaktır” diyerek İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş dünyası örgütlerine çağrı yaptı.

Vergi İdaresine çağrı: YMM’lerden daha fazla yararlanılmalı

İzmir YMM Odası Başkanı Yaşar Zengin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Vergi Denetim Kuruluna (VDK) yönelik de “Yeminli mali müşavirler, vergi idaresinin sahadaki en yakın paydaşıdır. Bu iş birliği güçlendirilmelidir. YMM’lerin bilgi ve tecrübesinden daha fazla istifade edilmesi, hem vergi adaletini hem kamu güvenini artıracaktır” diye çağrıda bulundu.

Zengin ayrıca, belli ölçütlere sahip işletmeler için tam tasdik uygulamasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu uygulama hem devletin gelirlerini güvenceye alır hem de işletmelerin şeffaf beyan kültürünü güçlendirir. Devletimizin bilgi birikimi yüksek, toplumdaki güvenilirliği kanıtlanmış ve kamu disipliniyle deneyim kazanmış bu meslek grubundan daha fazla yararlanmasını ve bunun için gerekli düzenlemeleri yapmasını önemle tavsiye ediyoruz.”

İş dünyasına mesaj: YMM denetimi karlı bir yatırımdır

İzmir YMM Odası Başkanı Yaşar Zengin, “İyi danışmanla çalışmak, bir işletmenin en güçlü sigortasıdır. Yeminli mali müşavirlerden alınan denetim ve danışmanlık hizmeti bir maliyet değil, verimlilik ve güven yatırımıdır” dedi.

Zengin, ayrıca sahte belgeyle mücadelede başlatılan yeni stratejiyi, “talep olmazsa arz da olmaz” anlayışıyla doğru bir adım olarak nitelendirdi.

Yapay zekâ destekli risk analizleri (KURGAN) ve MASAK rehberine ilişkin ise, meslek mensuplarının ihbarcı değil, denetim etiğiyle çalışan kamu yararına uzmanlar olduğuna dikkat çeken Zengin, şunları söyledi:

“Vergi idaresinin dijital dönüşüm devrimi ile birlikte artık tüm muhasebe ve vergisel işlemler anlık olarak izlenebilmektedir. Vergi risklerinden korunmak, kurumsallaşmak, sürdürülebilirliği sağlamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu süreçte, muhasebe işlemlerini yürüten serbest muhasebeci ve mali müşavirlere eskisinden daha çok kulak verilmelidir. Büyümedeki sürdürülebilirliği sağlamak açısından Yemini mali müşavirlerden denetim hizmeti almak bir maliyet değil, kârlı bir yatırım olarak görülmelidir. Doğru danışman bir işletmenin en güçlü sigortasıdır. Artık iyi danışmanla çalışmak, hesaplarını denetlettirme her işletme için bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu nedenle; orta ve büyük ölçekli işletmelerin yeminli mali müşavirlerden tam tasdik ve danışmanlık hizmeti almalarını, vergi mükelleflerinin serbest muhasebeci mali müşavirlerle daha sıkı iletişim kurmalarını ve karar süreçlerinde mutlaka mali müşavirlerine danışmalarını önemle tavsiye ediyoruz.”

“Mali müşavirlerin ‘jurnalci’ konumuna düşürülmemesi gerekir”

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından son dönemde yayımlanan “şüpheli işlem bildirimi” rehberine değinen Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu rehber, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin, riskli buldukları işlemleri bildirim konusu yapmalarını öngörmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en temel husus, risk ölçütlerinin açık ve objektif biçimde tanımlanmasıdır. Zira, ticaretin, sanayinin ve sosyal hayatın doğasında her işlem belli ölçüde risk barındırmaktadır. Bu nedenle, muhasebe süreçlerini yöneten Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve denetim hizmeti veren Yeminli Mali Müşavirlerin, ‘jurnalci’ veya ‘ihbarcı’ konumuna düşürülmemesi, mesleğin saygınlığı ve iş dünyasıyla kurulan güven ilişkisinin korunması bakımından büyük önem taşımaktadır.”

“İzmir YMM Odası vergi eğitim merkezi kuruyor”

Zengin, “İzmir’i bir Vergi Eğitim ve Araştırma Merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Odamız bünyesinde kuracağımız Vergi Eğitim Merkezi ile hem meslek mensuplarına hem iş dünyasına yönelik sürekli eğitimler vereceğiz” ifadelerini kullandı.