Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Nemport Limanı’nda sabaha karşı çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Konteyner depolama bölümünde başlayan alevler, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, içerisinde balık yağı bulunan konteynerlerden kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Yangının 04.00 sıralarında başladığı bildirildi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler 10 arazöz, 4 yüksek tonajlı araç, 2 endüstriyel söndürme aracı ve çok sayıda personelle intikal etti. Müdahaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra çevre ilçelerden gönderilen su tankerleri de destek verdi. Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye ek kuvvetler sevk edildi.

Balık yağı konteynerlerinden yükselen alevler

İlk incelemelere göre yangının, balık yağı dolu konteynerlerde başladığı anlaşıldı. Alevlerin kısa sürede şiddetlenmesiyle depolama alanındaki risk daha da büyüdü. Yoğun duman nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düşerken, ekipler kontrollü şekilde müdahale ederek yangının tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu konteynerlere ulaşmasını engelledi.

Yangın otluk alana da sıçradı

Liman sahasında başlayan yangın, kısa süre içinde yakınlardaki otluk alana da sıçradı. İzmir İtfaiyesi’nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bu noktada devreye girerek alevlerin büyümesini önledi. Ortak müdahale sayesinde, otluk alandaki yangın da daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Üç saatlik yoğun mücadele

İtfaiye ekiplerinin aralıksız süren yaklaşık üç saatlik çalışması sonucunda yangın büyük ölçüde söndürüldü. Alevlerin kimyasal içerikli konteynerlere ulaşması halinde ciddi bir felaket yaşanabileceği belirtilirken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde olası büyük bir riskin önüne geçildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Uzman ekipler, limandaki diğer konteynerlerde herhangi bir tehlike ihtimaline karşı geniş çaplı incelemeler yapıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.