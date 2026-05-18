Son Mühür/Selda Meşe- Son Mühür TV ekranlarına yayınlanan Tunç Ericiyas ile Sıcak Bakış programının konuğu İzmir Yazarlar Kooperatifi Başkanı Serkan Esen , İzmir'in işgalinin yalnızca bir günlük olay olarak değerledirilmemesi gerektiğini belirterek, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kentte ciddi bir nüfus değişimi yaşandığını kaydetti.



"İzmir işgalinin sembol ismi: Hasan Tahsin"



1800'lü yıllardan sonra İzmir'de yoğun bir Yunun nüfusunun oluştuğunu ifade eden Esen, 15 Mayıs 1919 sabahı Yunan birliklerinin bugünkü Pasaport İskeslesi'nden kente giriş yaptığını hatırlatarak, İzmir'in işgalinin Türk milletinin de sabrının taştığı nokta olduğunu belirtti. Esen, İşgale karşı ilk direnişi gösteren isimlerden Hasan Tahsin'in sembol haline geldiğini söyledi.



Sıcak Bakış programında, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsuna çıkışı da konuşuldu. Esen, İngiliz askerlerinin Bandırma Vapuru'nda silah araması yaptığını anlatarak, Atatürk'ün "Bunlar sadece demire, silaha itibar ederler. Oysa biz Anadolu'ya silah götürmüyoruz; biz Anadolu'ya iman ve inancımızı götürüyoruz' dediğini aktardı.

"Mağlubiyet almamış komutan:Atatürk"



İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen üç yıl,üç ay, 25 günlük sürece dikat çeken Esen, "Atatürk'ün diğer komutanlardan farkı, kendisini çok iyi yetiştirmiş olması. Asla aklına ve zekasına güvenip çalışmalarını orayla sınırlı tutmuyor. Dünya tarihini, Avrupa tarihini çok iyi biliyor. Güncel siyeseti çok iyi takip ediyor. Hayatı boyunca birçok kitap okuyor. Türk tarihine mağlubiyet almamış komutan olarak geçiyor. Atatürk hep çok daha sonrasını planlamış." diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı



19 Mayıs'ın bayram ilan edilme sürecine dair konuşan Esen, "19 Mayıs ilk kez Samsun'da gazi günü olarak kutlanıyor. İlk olarak Beşiktaş Cimnastik Kulünün kurucusu Ahmet Fetgeri'nin Atatürk günü düzenlemesiyle başlıyor süreç. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray buna katılım gösteriyor. Bugün tüm gençliğe armağan ediliyor. 20 Haziran 1938'de bir kanun teklifiyle gençlik ve spor bayramı oluyor. İlk olarak gençlik ve spor olarak anılıyor. Atatürk anma yer almıyor isminde. 1981 Atatürk yılı ilan ediliyor UNESCO tarafından. O zaman ki hükümet aldığı kararla 1981 yılından itibaren bu bayrama Atatürk'ü anma kısmını ekliyor. Ve artık günümüzde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor." dedi.

Çocuk ve gençlere yönelik Atatürk kitapları

Günümüzde Atatürk'e hakettiği değerin yeterince verilmediğini dle getiren Esen, çocuklara ve gençlere yönelik yazdığı kitaplardan bahsetti. Kİtaplarında Atatürk'ün sadece savaşın değil, barışın da kahramanı olduğunu dile getiren Esen, "Atatürk'ü insan olarak da rol model almalıyız" dedi.

Program kapanışını Atatürk'ün "Umutsuz durum yoktur,umutsuz insan vardır" sözüyle yapan Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirtti.