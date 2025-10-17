Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Yaşlanma ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon ve beraberindeki heyeti ağırladı. DSÖ tarafından oluşturulan Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı’na kabul edilen İzmir’e sertifika takdim edildi. Türkiye’den bu ağa üye olan iki büyükşehirden biri İzmir oldu.

İzmir’in yaşlı dostu kent politikaları uluslararası düzeyde tescillendi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kurulan Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı’na kabul edilerek önemli bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı dostu politikalarını uluslararası standartlara taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Yaşlanma ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon’u makamında ağırladı.



Ziyarette, İzmir’in ağa katılımını belgeleyen “Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı Sertifikası” Başkan Tugay’a takdim edildi. Programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ileri yaş gruplarına yönelik hizmetleriyle öne çıktığı vurgulandı.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, DSÖ Türkiye Ofisi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Tufan Nayır da katıldı.

“İleri yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz”

İzmir’de yaşlı nüfusun giderek arttığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentte ileri yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükselten projeler yürüttüklerini belirtti. Başkan Tugay, “İzmir İleri Yaş Eylem Planı ile yaşlı dostu politikaları sistematik hale getirdik. Evde Bakım, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3. Yaş Üniversitesi ve Zübeyde Hanım Huzurevi gibi hizmetlerle kentteki yaşlı nüfusa kapsamlı destek sunuyoruz. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı, kentlerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

DSÖ yetkilisinden İzmir’e övgü

İzmir’de yürütülen ileri yaş politikalarından etkilendiğini dile getiren DSÖ Avrupa Bölgesi Yaşlanma ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon, İzmir’i örnek kent olarak nitelendirdi.

Dr. Yon, “İzmir’de çok yenilikçi, çağa uygun ve modern uygulamalarla karşılaştık. Kent, ileri yaş gruplarına yönelik büyük bir duyarlılığa sahip. Her yaş için yaşanabilir bir şehir inşa ediliyor. Dünya genelinde bin 800 kent bu ağa dâhil. İzmir’in bu yapı içinde yer alması çok değerli. Projeye büyük katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret dostane bir anıyla sona erdi

Ziyaretin sonunda Dr. Yongjie Yon ve Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “yaşlı dostu kent” vizyonunu simgeleyen bu buluşmayı bir özçekimle ölümsüzleştirdi.