İzmir'in kadınlar voleybol liglerindeki 5 temsilcisi, kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de tarihi bir buluşmaya imza attı. Atatürk Voleybol Salonu'nda bir araya gelen takımlar, anlamlı bir birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tarihi Buluşma

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve Arkas Spor'un kadın voleybolcuları katıldı. Etkinlikte sporcular, "Tek ruh, tek takım 9 Eylül" yazılı dev bir pankart açarak ay-yıldızlı bayrağımız ve Atatürk posteri eşliğinde güçlerini birleştirdi. Bu buluşma, İzmir voleybolu tarihinde bir ilk olma özelliği taşıdı.

İlk Kez Karma Maç Yaptılar

Organizasyonun en dikkat çeken anlarından biri, sporcuların ilk kez karma takımlar oluşturarak gösteri maçı yapması oldu. Maçta, farklı takımların oyuncuları aynı sahada mücadele ederek sporun birleştirici gücünü sergiledi ve birlik mesajlarını pekiştirdi.