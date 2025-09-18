Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme hakkında Tugay, basın mensuplarına su kriziyle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tugay, iki komşu şehir olan İzmir ve Manisa arasında deniz suyunun arıtılmasına yönelik ortak bir proje geliştirilmesi yönünde işbirliği sinyali verdi.

İŞ BİRLİĞİ SİNYALİ

Su ve atık yönetimi konularında İzmir ile Manisa’nın benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Tugay, “Kesinlikle mümkün. Böyle bir düşüncemiz var. Su ve atık konusunda birbirine çok yakın iki şehiriz. Bu yüzden işbirliği içinde hareket etmek çok daha etkili olacaktır” dedi.

MANİSA İLE DENİZ SUYUNU ARITMA ÇALIŞMASI YAPABİLİRİZ

Başkan Besim Dutlulu ile yıllardır tanıştığını ve kendisini yapıcı, başarılı bir yönetici olarak gördüğünü söyleyen Tugay, görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini vurguladı. “Su konusu en acil çalışılacak konulardan biri. Ziyaretimde bunu da konuştuk. Ben de çok olumlu yaklaşıyorum. Manisa ile deniz suyunu arıtma çalışması yapabiliriz” ifadelerini kullandı.