Son Mühür / Yağmur Daştan- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. arasında imzalanan bağlantı anlaşması doğrultusunda, İzmir ve Manisa’yı kapsayan yeni bir enerji iletim hattı yatırımı için ilk adım atıldı. İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesiyle birlikte projeye ilişkin ÇED süreci resmen başladı.

12,7 kilometrelik hatta 12 ayrı direk

İzmir’in Kınık ilçesi Örtülü Mahallesi ile Manisa’nın Yunusemre ilçesi Recepli Mahallesi mevkiinde kurulması planlanan "154 kV Kınık RES TM - İzmir Havza TM - Manisa DRES TM (Girdi/Çıktı) Enerji İletim Hattı" projesinin toplam yatırım bedeli 145 milyon TL olarak açıklandı. Hazırlanan proje dosyasına göre; 154 kV gerilimindeki iletim hattı, 6.388 metrelik giriş ve 6 bin 365 metrelik çıkış hattı olmak üzere toplam 12,75 kilometre uzunluğunda olacak. Hat boyunca 4’ü nihai, 8’i some direği olmak üzere toplam 12 adet çelik konstrüksiyon direk tesis edilecek.

Sadece 4 ayda yapılacak 49 yıl kalacak

Tesisini Aksa Yenilenebilir Enerji’nin üstleneceği, mülkiyeti ve işletmesi ise TEİAŞ’a devredilecek olan iletim hattının inşaat aşamasının 4 ay sürmesi ve 2026 yılı içerisinde başlaması öngörülüyor. Ekonomik ömrü 49 yıl olarak planlanan hat; kesintisiz ve sürekli enerji sağlayarak bölgedeki sanayi ve yerleşim yerlerinin enerji ihtiyacını karşılamayı, olası arızalarda alternatif hat oluşturarak gerilim düşmelerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Projede, direk alanları için kamulaştırma, tel altı alanlar için ise irtifak hakkı tesis edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ‘şartlı’ onay

Proje koridoru için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan görüşler doğrultusunda teknik ve çevresel kriterler de belirlendi. İncelemelere göre hattın geçtiği güzergahta askeri alan, doğal sit alanı veya ruhsatlı maden sahası bulunmuyor. Güzergahın ağırlıklı olarak orman ve tarım arazilerinden geçtiği tespit edilirken, Orman Kanunu uyarınca gerekli izin başvurularının yapılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen görüşte alanın orman, tarım, mera, makilik-fundalık alan ve mevcut konut alanı seyrek kırsal yerleşme olarak belirlenen bölgede kaldığının altı çizildi. Yine bölgenin bir bölümünün Güzelhisar Barajı “İçme ve Kullanma Suyu Uzun Mesafeli Koruma Alanı” sınırı içerisindeki alana isabet ettiği, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunduğu hatırlatılarak gerekli kurumlardan görüşlerin alınması talep edildi. Hat koridoru içerisinde yer alan fiili mezarlık alanlarına pilon (direk) dikilmemesi, dikey emniyet mesafelerine uyulması ve defin hizmetleri ile can-mal güvenliğinin riske atılmaması şartıyla çalışmalara onay verildi.