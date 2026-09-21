Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir'de ve Türkiye'de milli savunma alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin Türkiye için çok önem arz ettiğini vurgulayarak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde Ukrayna ve Rusya üzerinden örneklerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Bizde tartışma çok eylem yok

Ukrayna'nın askeri sağlık sistemini çok iyi anladığını aktaran Bağcıoğlu, Türkiye'nin ise hala kısır tartışmalar ile vakit kaybettiğinin altını çizerek, "Askeri sağlık sistemine yönelik ihtiyacı en iyi anlayan Ukrayna sistemi revize ediyor. Bizde ise tartışma çok eylem yok. Savaşın içinde olan Ukrayna, cephede edindiği tecrübeler ve aldığı dersler doğrultusunda askerî sağlık sistemini yeniden yapılandırıyor.

Ukrayna; Sağlık Kuvvetleri Komutanlığının yönetim yapısını ve müdahale sistemini yeniliyor. Cephede yaralı tahliye sistemini değişen savaş ortamına göre yeniden düzenliyor. İnsansız kara araçlarını yaralı tahliyesinde yaygınlaştırıyor. Zırhlı tıbbi tahliye araçlarının kullanımını artırıyor.

Muharebe sağlık personelinin görev ve standartlarını geliştiriyor. Tugay seviyesinde savaş içinde ortaya çıkan başarılı sağlık uygulamalarını bütün kuvvetlere yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tedavi, tahliye ve rehabilitasyonu birbirini tamamlayan bütüncül bir askerî sağlık zinciri olarak ele alıyor" dedi.

"Türkiye'nin zaman kaybetme lüksü yok"

Son olarak, karışık bir coğrafyada Türkiye'nin kaybedecek zamanının olmadığını söyleyen emekli Tümamiral Bağcıoğlu, askeri sağlık hizmetinin sadece sağlık üzerine olmadığını kaydederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yani savaşan bir ülke, savaşın kendisine öğrettiklerinden hareketle askerî sağlık sistemini sürekli geliştiriyor. Bizde ise hâlâ müstakil ve bütüncül bir askerî sağlık sistemi yok. Modern savaşın en açık derslerinden biri şudur:

Askerî sağlık sistemi yalnızca bir sağlık hizmeti değildir; harbe hazırlığın, muharebe gücünün ve askerimizin hayatını korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur"