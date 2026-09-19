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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim mezunu. Kariyerine çeşitli ajanslarda metin yazarlığı yaparak başladı ve aktif olarak editörlük yapmaktadır.

Torbalı - İstiklal ve Yazıbaşı Mahalleleri (Atatürk Cd., İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Kazım Paşa Cd., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Nazif Alpyörük Cd., Gazeteci Uğur Mumcu Cd., Abdi İpekçi Sk., Bestekar Barış Manço Sk. ve bağlantılı tüm sokaklar): 09:00 - 17:00

29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus Mahalleleri (Çanakkale Asfaltı Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., İstiklal Cd., Sevgi Cd., Yenilik Cd., Koyundere Cami Cd., 29 Ekim Cd., Hade Fide Seralar İçi Yolu, Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi, Ziraat Fakültesi Lojmanları ve bağlı çok sayıda sokak): 09:00 - 15:00

Işıklar ve Yayakent Mahalleleri (Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Engin Sk., Gazi Cd., Kahraman Sk., Kavakalanı Yolu, Kırgeçit Çayı, Korkmaz Çıkmazı, Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı, Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı, Tarla Sk., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yunus Emre Cd., Zincir Sk.): 10:00 - 15:00

Kemalpaşa ve Yunus Emre Mahalleleri: 10:00 - 14:00

Kazımdirik Mahallesi (Ankara Cd., Fatih Cd., 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419 numaralı sokaklar ve bağlantılı ara sokaklar): 04:00 - 04:30

Son Mühür - Şebeke altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına ilgili bölgelere enerji verilemeyecek. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan güncel kesinti programının ilçe detayları şu şekildedir:

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