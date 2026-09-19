Son Mühür - Şebeke altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına ilgili bölgelere enerji verilemeyecek. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan güncel kesinti programının ilçe detayları şu şekildedir:
Bornova'da gece ve gündüz kesintileri
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Kazımdirik Mahallesi (Ankara Cd., Fatih Cd., 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419 numaralı sokaklar ve bağlantılı ara sokaklar): 04:00 - 04:30
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Kemalpaşa ve Yunus Emre Mahalleleri: 10:00 - 14:00
Dikili Çandarlı'da 6 saatlik kesinti
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Çandarlı Mahallesi (146, 188, 193, 194, 197, 198, 201 sokaklar, Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Lise Sk., Otel İç Yolu): 09:00 - 15:00
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Çandarlı Mahallesi (105, 106, 107, 109, 175 sokaklar, 14 Eylül Sk., Çandarlı 102, 103, 104, 108, 115 sokaklar, Köroğlu Sk., Namık Kemal Cd., Sahil Evleri Cd., Selim Sk., Stad Cd., Sucu Hafız Cd., Tahirağa Sk., Taksim Sk., Talat Emmi Cd.): 09:00 - 15:00
Kınık'ta beş mahalle ve caddede elektrik verilemeyecek
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Işıklar ve Yayakent Mahalleleri (Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Engin Sk., Gazi Cd., Kahraman Sk., Kavakalanı Yolu, Kırgeçit Çayı, Korkmaz Çıkmazı, Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı, Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı, Tarla Sk., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yunus Emre Cd., Zincir Sk.): 10:00 - 15:00
Kiraz'da çalışmalar akşama kadar sürecek
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Yeşildere Mahallesi (Kazallı Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu): 09:30 - 17:30
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Yeşildere Mahallesi (Kabaklı Küme Evleri): 10:00 - 18:00
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Çatak Mahallesi (Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Veliler Küme Evleri): 10:30 - 18:30
Menemen'de geniş kapsamlı elektrik kesintisi
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29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus Mahalleleri (Çanakkale Asfaltı Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., İstiklal Cd., Sevgi Cd., Yenilik Cd., Koyundere Cami Cd., 29 Ekim Cd., Hade Fide Seralar İçi Yolu, Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi, Ziraat Fakültesi Lojmanları ve bağlı çok sayıda sokak): 09:00 - 15:00
Torbalı ve Urla'da kesinti yapılacak bölgeler
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Torbalı - İstiklal ve Yazıbaşı Mahalleleri (Atatürk Cd., İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Kazım Paşa Cd., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Nazif Alpyörük Cd., Gazeteci Uğur Mumcu Cd., Abdi İpekçi Sk., Bestekar Barış Manço Sk. ve bağlantılı tüm sokaklar): 09:00 - 17:00
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Torbalı - Bahçelievler Mahallesi: 10:00 - 17:00
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Urla - Altıntaş Mahallesi (Ahmet Besim Uyal Cd.): 09:00 - 11:30