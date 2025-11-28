TFF’nin profesyonel liglerde başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturması nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından 2’nci Lig Kırmızı Grup yeniden sahne alıyor.

Soruşturma öncesi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak üst sıralara yaklaşan Aliağa FK, yarın önemli bir deplasman mücadelesine çıkacak.

Karşılaşma saat 15.00’te başlayacak

Sarı-siyahlılar, Isparta 32 Spor ile Isparta Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin başlama düdüğü 15.00’te çalacak.

Aliağa FK, topladığı 25 puanla ikinci sırada yer alıyor ve zirve takibini sürdürmek için bu maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Aliağa’da 8 oyuncu hak mahrumiyeti aldı

Bahis soruşturması kapsamında birçok futbolcuya ceza çıkarken, Aliağa FK da bu durumdan en çok etkilenen ekiplerden biri oldu. Kulüpte toplam 8 oyuncu, hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak:

Kubilay Anteplioğlu - 45 gün

Sergen Piçinciol - 45 gün

Muammer Sarıkaya - 45 gün

Mehmet Uysal - 45 gün

Eray Akar - 3 ay

Kadir Kurt - 6 ay

Hakan Demir - 9 ay

İbrahim Yılmaz - 1 yıl

Bu cezalar nedeniyle Isparta deplasmanı öncesi kadroda ciddi bir daralma yaşanıyor.

Zirve yarışında önemli viraj

Teknik ekibin tüm eksiklere rağmen oyun planını koruduğu sarı-siyahlılar, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla hem moral kazanmak hem de zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Karşılaşma, Aliağa FK’nın sezon hedefleri açısından kritik bir viraj olarak görülüyor.