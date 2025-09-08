Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir’e gelen Bosna Hersek’in Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Čengić ve heyetini makamında ağırladı. İki kent arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için iş birliği mesajı veren Başkan Tugay, Bosna Hersek ve İzmir’i tanıtacak ortak kültürel ve ticari etkinlikler planlanması gerektiğini vurguladı. Dr. Tugay, “İzmir’de Bosna Hersek, Saraybosna veya Stari Grad’ı merkeze alan etkinlikler düzenlemeliyiz. Aynı şekilde, Bosna Hersek’te de İzmir’in tanıtımına ağırlık vermeliyiz. İki şehir arasında hem kültürel hem de ticari alanda büyük bir potansiyel mevcut,” ifadelerini kullandı. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

İş birliği vurgusu: Fuar ve kültür Merkezi projeleri

Başkan Tugay, görüşmede özellikle kültürel etkileşimi artırmaya yönelik somut önerilerde bulundu. Karşılıklı öğrenci değişim programlarının yanı sıra, iki bölgeden iş insanlarını bir araya getirecek platformlar oluşturulabileceğini belirtti. Tugay, İzmir’in uluslararası fuarlarının Saraybosna’da tanıtılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılabileceğini söyledi. Ayrıca, Balkan kültürünü tanıtmak amacıyla dil kursları, söyleşiler ve film gösterimlerini içeren bir Balkan Kültür Merkezi projesinin hayata geçirilmesi fikrini gündeme getirdi. Bu tür projelerin, iki toplum arasındaki bağları pekiştirerek dostlukların daha da derinleşmesini sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Stari Grad'dan tam destek: "İzmir çok büyük bir fırsat"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Čengić, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet edildikleri için teşekkür etti. İzmir’in kendileri için büyük bir kardeşlik bölgesi olduğunu vurgulayan Čengić, “Fuarda belediyemizi en iyi şekilde tanıttığımıza inanıyorum. Bizim için İzmir büyük bir fırsat ve gerçekten çok güzel bir şehir. Bu nedenle fuara katılmayı çok istedik. Gelecek yıl daha hazırlıklı geleceğimizi ve daha kapsamlı bir tanıtım yapacağımızı umuyorum” dedi. Ayrıca, İzmir’de kurulması planlanan Balkan Kültür Merkezi projesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Toplantıda, iki belediye arasındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı taahhütler verildi. Buluşma, dostane bir ortamda sona erdi.