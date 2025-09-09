Son Mühür- Vali Süleyman Elban, yayımladığı mesajda 9 Eylül 1922’nin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.

Elban, “9 Eylül, işgalin karanlığına karşı millet iradesinin şafağıdır” diyerek, bu tarihi günün sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olduğunu söyledi.

“Atatürk’ün liderliğinde bir millet ayağa kalktı”

Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve kararlılığı sayesinde zaferin kazanıldığını belirtti.

“Bu şafağın ardında yalnızca bir komutan değil; fikirleriyle gönüllerde zafer kazanmış eşsiz bir lider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır.

Onun önderliğinde cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin abideleştiği bu kutlu gün, kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla yoğrulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Zafer, tüm Anadolu’nun dirilişidir”

Vali Elban, İzmir’in kurtuluşunun yalnızca Ege’nin değil, bütün Anadolu’nun yeniden dirilişini simgelediğini vurguladı.

“Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatan, milletimizin sarsılmaz iradesi ve birlik ruhuyla sonsuza dek Türk yurdu olarak mühürlenmiştir” dedi.

“Gelecek nesillere aktarmak en kutsal görevdir”

Elban, bu kahramanlık mirasına sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bizlere düşen en kutsal görev, bu kahramanlık mirasına sadakatle sahip çıkmak, istiklal ve hürriyet bilincini birlik ve beraberlik içinde gelecek nesillere aktarmaktır.”

Şehitler ve gaziler anıldı

Mesajının sonunda, başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için can veren tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Elban, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılını kutladı.