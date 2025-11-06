Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yamanlar'dan sonra Bornova Naldöken'e çöp bertaraf tesisi yapmak için harekete geçmiş; geçtiğimiz günlerde Mahalli Çevre Kurulu'na resmen başvuru yapmıştı. Mahalli Çevre Kurulu’nda yapılan toplantı sonrası beklenen karar geldi. Buna göre; Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nde geçici izin süresinin sona ermesinin ardından İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, kentteki atık yönetimi için yeni tesis planlarını görüştü. Bornova ve Çiğli’de yeni depolama ve geri kazanım alanlarının kurulması için ilgili kurumlardan onay alınması şartı ile yer seçimi onaylandı.

Naldöken’de 100 hektarlık alanda yeni tesis

Toplantının en dikkat çekici başlıkları yeni atık depolama alanlarına dair oldu. Bornova İlçesi Naldöken Mahallesi’nde yaklaşık 100 hektarlık alanda Atık Geri Kazanım, Yakma veya Beraber Yakma Tesisi ile II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi kurulmasının planlandığı bildirildi. Kurul, ilgili kurumların uygun görüş vermesi koşuluyla bu yer seçimini uygun buldu. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23.10.2025 tarihli yazısı ile bildirilen Bornova İlçesi Naldöken Mahallesi 23337 ada 1 parsel içerisinde yaklaşık 100 hektar alanda Atık Geri Kazanım Tesisleri veya Atık Yakma ve/veya beraber yakma tesisleri ve II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi kurulmasının planlandığı belirtilerek tesisin yer seçimi uygunluğu görüşülmüş olup, ilgili kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.”

‘İlgili kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla’

Ayrıca Çiğli İlçesi Harmandalı Mahallesi’nde de yaklaşık 45 hektarlık yeni bir II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi kurulması teklifi de görüşüldü. Mahalli Çevre Kurulu yeni alanın yer seçimini de uygun buldu. Buna göre; Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi 0 ada 1182 parsel içerisinde yaklaşık 45 hektar alanda II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi kurulmasının planlandığı belirtilerek tesisin yer seçimi uygunluğu görüşüldü ve ilgili kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.