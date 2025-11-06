Son Mühür - Ziyarette uluslararasılaşma, Avrupa Birliği projeleri, Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve KOBİ’lerin Akdeniz pazarlarındaki rolü üzerine görüş alışverişi yapıldı. Denizcilik ve ticarette köklü geçmişe sahip iki liman kenti arasında iş birliğinin artırılmasına vurgu yapıldı.

Akdeniz’de karşılıklı yatırım ve ticaret hedefi

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, uluslararasılaşma ve AB projeleri ekseninde ortak çalışmalar geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Cenova ve İzmir, ortak denizcilik mirasını bugünün ticaret dinamikleriyle birleştirebilecek iki stratejik liman. KOBİ’lerimizin uluslararasılaşmasını hızlandıracak ve AB fonlarıyla desteklenebilecek proje kümeleri üzerinde çalışmaya hazırız. Lojistik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında kuracağımız ortak platformlarla Akdeniz’de karşılıklı yatırımı ve ticareti güçlendireceğiz.”

Ortak projeler ve ticaret heyetleri gündemde

Cenova Ticaret Odası Başkanı Luigi Attanasio ise güçlü kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “İzmir’den gelen misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk. İki odanın birlikte geliştireceği programların KOBİ’lere doğrudan fayda sağlamasını hedefliyoruz. Ticaret heyetleri, eşleştirme etkinlikleri ve ortak eğitimlerle kısa sürede somut sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.”