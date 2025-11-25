Son Mühür- Doğa Rutkay Kamal, İstanbul’da yoğun bir iş temposuyla çalıştığını ancak Urla'da sakin bir yaşam sürdüklerini ifade etti. "Çocukları dedelerine getiriyoruz, hem ailece vakit geçiriyoruz hem de işimizi sürdürüyoruz. Bugün de güzel havayı fırsat bilip kahvaltı yaptık, biraz da parka uğrayıp çocukları eğlendirdik. Yarın tekrar Urla'ya döneceğiz" dedi.

İstanbul'dan Urla'ya geçiş süreci

Doğa Rutkay Kamal, daha önce katıldığı bir programda Urla’ya taşınma kararını nasıl aldığını da anlatmıştı. 2021 yılında Urla'daki evlerini aldıklarını ve inşaat sürecinin ardından yerleşmeye başladıklarını belirtti. "Kerimcan’la zaten Alçatı’da çok vakit geçirmiştik. Ege'yi de çok seviyorduk. Bir şekilde insan bağlanıyor buraya. Çocukların okul dönemiyle birlikte İstanbul’da herhangi bir okula alışmadan 'Doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak?' dedik ve buraya taşındık" diyerek süreci anlattı.

Kerimcan Kamal’ın, Urla’ya taşınma kararını kabul etmesinin biraz zaman aldığını da sözlerine ekleyen Doğa Rutkay Kamal, "Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. ‘Bir deneyelim’ derken 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Arada İstanbul’da olmak ister misin diye soruyorum, 'Yok, yok, çok alıştım' diyor" şeklinde konuştu.

Urla'nın doğal yaşamı ve faydaları

Kamal, Urla’daki yaşamın kendileri için büyük bir fark yarattığını ve çocuklarına doğayla iç içe bir ortam sunduklarını vurguladı. "Buradaki okullar çok butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan… Sebze meyvemizi burada yerel çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız farklı şeyler yaşasın istedik" dedi. Ayrıca, baba tarafından Urla’ya yakın olmalarının da kendilerini yalnız hissettirmediğini belirtti.

Urla’yı tanıtmamayı tercih ediyorlar

Urla’daki yaşamlarına olan bağlılıklarını dile getiren Doğa Rutkay Kamal, "Benim baba tarafım zaten burada, Çeşme-Dalyan'da. Burada birçok dostumuz da var. Yalnızlık çekmedik. Burada yaşamaktan çok memnunuz" diyerek Urla’yı tanıtmamayı tercih ettiklerini belirtti. "Burada yaşayanlar da bana, 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, Urla’mızı tanıtmayın' diyorlar. Ben de onlara, 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim. Sizin gibi yaşamak için geldim, bana izin verin' dedim. O kapılar açıldı" ifadelerini kullandı.