İzmir’in Buca ilçesinde faaliyet gösteren bir börekçide kaydedilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şirinyer semtinde bulunan işletmenin vitrinin­de, satışa sunulan böreklerin arasında dolaşan farenin cep telefonu kamerasıyla kayda alınması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Vitrindeki fare vatandaşlar tarafından görüntülendi

İş yerinin önünden geçen vatandaşlar, cam vitrinde yer alan tepsilerin üzerinde bir farenin rahatça gezdiğini fark etti. O anları saniye saniye kaydeden vatandaşlar, hijyen kurallarının ihlal edildiğini gözler önüne seren görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan video, tepkilere neden oldu.

İşletmeden açıklama geldi

Görüntülerin gündem olmasının ardından işletme yetkilileri bir açıklama yaptı. Açıklamada, olay sonrası iş yerinin ilaçlandığı, tedbir amacıyla içeride bulunan tüm unlu mamuller ile malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığı belirtildi. Yetkililer, gerekli temizlik ve hijyen çalışmalarının tamamlandığını savundu.

Zabıta ekiplerinden gece denetimi

Söz konusu görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde işletmede denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde hijyen mevzuatına aykırı durumların tespit edilmesi üzerine, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İş yeri faaliyetten men edildi

Denetimlerin ardından belediye ekipleri, börekçiyi mühürleyerek ticari faaliyetlerini durdurdu. İşletmenin, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli şartların sağlanmasının ardından yeniden faaliyete geçip geçemeyeceğine ilişkin sürecin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirileceği bildirildi.