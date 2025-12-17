İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), genç neslin siyasal dünyayla kurduğu bağı bilimsel veriler ışığında tartışan kapsamlı bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. "Siyasal İletişim ve Gençler" temasıyla düzenlenen organizasyonda, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Z kuşağının beklenti, duygu ve değer yargılarını analiz eden geniş çaplı bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, akademi dünyası ile gençliği ortak bir zeminde buluşturdu.

Gençlerin siyasal katılımına yeni bakış açısı

Etkinliğin açılış kürsüsünde söz alan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, toplumsal bir algı haline gelen "Z kuşağı siyasetten uzak yaşıyor" yargısının saha gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı. Saha çalışmalarına bizzat eşlik ettiğini kaydeden Bulduklu, genç bireylerin aslında siyasal yaşamın tam odak noktasında konumlandığını dile getirdi. Farklı sosyal gruplarla yürütülen temaslarda, her gencin Türkiye'nin yarınlarına dair derin bir sorumluluk duygusu ve gelecek kaygısı taşıdığını gözlemlediklerini aktardı.

"Beşeri sermayemiz gençlerin fikirleri değerlidir"

Konuşmasında gençliğin apolitik olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Prof. Dr. Bulduklu, gençlerin yerleşik kalıpların ötesine geçebilen ve birbirlerini nezaketle dinleme kabiliyetine sahip bir yapıda olduklarını ifade etti. Gençlerin hem kendi kariyer planları hem de ülkenin genel gidişatına dair çözüm odaklı fikirler geliştirdiklerini belirten Bulduklu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin genç nüfus olduğunu hatırlattı. Nicel bir azalma tartışılsa da niteliksel açıdan gençlerin ülkenin en kıymetli beşeri sermayesi ve gelecek vizyonunun temel taşı olduğunu sözlerine ekledi.

İki yıllık titiz saha çalışması: 14 şehir, 7 bölge

Projenin yürütücülüğünü üstlenen İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Öksüz, araştırma süreci hakkında teknik detayları paylaştı. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini kapsayan ve 14 farklı ilde gençlerle yüz yüze yapılan görüşmelerden oluşan çalışmanın yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirten Öksüz, Z kuşağının zihin dünyasındaki siyasal kodları çözmeye odaklandıklarını söyledi. Araştırmanın, siyasi mesajların gençler üzerindeki yansımalarını duygusal ve değer temelli bir perspektifle ele aldığı vurgulandı.

"Siyaset ve gençler" Paneliyle bilimsel değerlendirme

Çalıştayın ilerleyen bölümlerinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla zenginleşen "Siyaset ve Gençler" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar, Beykent Üniversitesi'nden Ebru Güzelcik Ural ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nil Çokluk konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler, gençlerin siyasal sistemle olan etkileşimini iletişim stratejileri ve sosyolojik veriler eşliğinde masaya yatırarak çalıştaya derinlik kattılar.